İstanbul\'un Kalbindeki Vadi İstanbul: Skyland Home ve CoFounder Workspace

Teknoloji

İstanbul'un kalbinde, Galatasaray Stadyumu'nun yanı başında yer alan Vadi İstanbul, iş dünyasının ve ev dekorasyonunun merkezi haline geliyor. Burada konumlanan Skyland Home ve Cofounder Workspace, şehrin dinamiklerini ve yaşam tarzını yeniden tanımlıyor. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, kurucusu olduğu CoFounder Workspace'in 3. şubesini sizler için gezdi.

Motivasyon kaynağı çalışma alanı: Yok böyle bir yer!

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Skyland Home, ev dekorasyonu ve mobilya alışverişi için vazgeçilmez bir adres haline gelmiştir. 110'dan fazla global markanın bulunduğu bu merkez, banyodan mutfağa, mobilyadan aydınlatmaya kadar her ihtiyaca cevap veriyor. Zengin ürün yelpazesiyle Skyland Home, evinizi tamamlayacak her şeyi sunuyor. Ayrıca, deneyim alanları ve uzman danışmanlık hizmetiyle müşterilerin doğru ürünü seçmelerine yardımcı oluyor. Kafeler ve dinlenme alanlarıyla da konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Skyland Home'un ikinci katında konumlanan CoFounder Workspace, tasarımcılar, mimarlar ve iç mimarlar için özel olarak tasarlanmış bir çalışma alanıdır. Haftalık, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunan bu mekan, kapalı ofislerden ortak çalışma alanlarına, toplantı odalarından sosyal alanlara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Yüksek hızlı internet, sınırsız kahve ve çay gibi olanaklarla donatılmış olan CoFounder Workspace, tasarım odaklı bir çalışma ortamını destekliyor.

Skyland Home ve CoFounder Workspace, iş ve yaşamı bir araya getiren benzersiz bir deneyim sunuyor. Burada alışveriş yaparken veya çalışırken, inovasyon ve estetik arasındaki dengeyi bulmak mümkün. Ekrem Abacılar ve SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın liderliğinde, Skyland Home ve CoFounder Workspace, İstanbul'un iş ve yaşam tarzını yeniden tanımlıyor.

Bu yeni iş ve yaşam merkezini keşfetmek için siz de Vadi İstanbul'a davetlisiniz. Skyland Home ve Cofounder Workspace, sizleri bekliyor!