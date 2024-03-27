İstanbul\'un Kalbindeki Vadi İstanbul: Skyland Home ve CoFounder Workspace

İstanbul'un kalbinde, Galatasaray Stadyumu'nun yanı başında yer alan Vadi İstanbul, iş dünyasının ve ev dekorasyonunun merkezi haline geliyor. Burada konumlanan Skyland Home ve Cofounder Workspace, şehrin dinamiklerini ve yaşam tarzını yeniden tanımlıyor. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, kurucusu olduğu CoFounder Workspace'in 3. şubesini sizler için gezdi.
Motivasyon kaynağı çalışma alanı: Yok böyle bir yer!
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Skyland Home, ev dekorasyonu ve mobilya alışverişi için vazgeçilmez bir adres haline gelmiştir. 110'dan fazla global markanın bulunduğu bu merkez, banyodan mutfağa, mobilyadan aydınlatmaya kadar her ihtiyaca cevap veriyor. Zengin ürün yelpazesiyle Skyland Home, evinizi tamamlayacak her şeyi sunuyor. Ayrıca, deneyim alanları ve uzman danışmanlık hizmetiyle müşterilerin doğru ürünü seçmelerine yardımcı oluyor. Kafeler ve dinlenme alanlarıyla da konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.
Skyland Home'un ikinci katında konumlanan CoFounder Workspace, tasarımcılar, mimarlar ve iç mimarlar için özel olarak tasarlanmış bir çalışma alanıdır. Haftalık, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunan bu mekan, kapalı ofislerden ortak çalışma alanlarına, toplantı odalarından sosyal alanlara kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Yüksek hızlı internet, sınırsız kahve ve çay gibi olanaklarla donatılmış olan CoFounder Workspace, tasarım odaklı bir çalışma ortamını destekliyor.
Skyland Home ve CoFounder Workspace, iş ve yaşamı bir araya getiren benzersiz bir deneyim sunuyor. Burada alışveriş yaparken veya çalışırken, inovasyon ve estetik arasındaki dengeyi bulmak mümkün. Ekrem Abacılar ve SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın liderliğinde, Skyland Home ve CoFounder Workspace, İstanbul'un iş ve yaşam tarzını yeniden tanımlıyor.
Bu yeni iş ve yaşam merkezini keşfetmek için siz de Vadi İstanbul'a davetlisiniz. Skyland Home ve Cofounder Workspace, sizleri bekliyor!
Son Dakika › Teknoloji › İstanbul'un Kalbindeki Vadi İstanbul: Skyland Home ve CoFounder Workspace - Son Dakika
Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme süreciyle uğraşırken, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare oyunlarını GTA+ abonelerine ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. GTA+ üyeleri, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahibi olmaları durumunda ikonik aksiyon-western yapımını ücretsiz olarak indirip oynayabilecekler. Ayrıca, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'i satın almak isteyen GTA+ üyelerine yüzde 20 indirim uygulanacak.
Nisan ayının PS Plus Premium klasiklerinden biri olarak sızdırılan Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, PS4 ve PS5 için 16 Nisan'da kullanıma sunulacak. Oyun, LucasArts tarafından geliştirilmiş olup, ticari bir başarı elde etmiştir.
Yeni Rebirth Island fragmanı, merakla beklenen Call of Duty Warzone 3. sezonu sonunda karşımıza çıkardı. Fragman, oyunculara yeni içeriklerin yanı sıra yeni haritaya da bir bakış sunuyor. Fragman, oyunun geliştiricisi Sledgehammer Games'in hazırladığı yeni sezonunun bir parçası olarak, oyuncuları etkileyici yeni kostümlerle tanıştırıyor. Rebirth Island'daki değişikliklere de fragmanda yer veriliyor. Call of Duty Warzone 3. sezon Warzone Mobile'da da oynanabilir olacağını duyuruldu.
Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'de en çok izlenen dizi Yalı Çapkını oldu. TİAK'ın açıklamasına göre, en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri 45 yaş ve üzeri, kadın cinsiyeti ve İzmir konumu. Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında Kuruluş Osman, 3. sırasında ise Gönül Dağı yer alıyor. Peaky Blinders filmi ise beklenen isimler arasında. TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise Çarşamba.
Uzun zamandır beklenen vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro katlanabilir telefon serisi sonunda duyuruldu. Pro modeli daha gelişmiş özelliklere sahip olurken, her iki model de yüksek performans için Snapdragon işlemcilerle donatıldı. Telefonlar ince ve hafif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 120Hz yenileme oranına sahip büyük iç ve dış ekranlar, yüksek bellek ve depolama seçenekleri ile birlikte geliyor. X Fold 3 serisi, 969 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
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