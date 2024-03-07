IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi

Teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getiren IT Forum CxO'nun altıncı buluşması 7 Mart 2024 tarihinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti. "Geleceği Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlen etkinlikte 500'den fazla üst düzey yönetici bir araya geldi.
Teknoloji sağlayıcı firmalar, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim gibi 10'dan fazla farklı sektörden katılımcıların yer alacağı IT Forum CxO'da 2024'ün trend teknolojileri masaya yatırıldı. IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, 5G, mobilite, finans teknolojileri ve biyoteknoloji gibi güncel konularda uzmanlar sunumları gerçekleştirdi.
Etkinlikte Teknolojinin geleceğine dair öngörülerin konuşulduğu paneller yapıldı. Forum'un 2. oturumunda,
Haberler.com Genel Yayın yönetmeni Av. Bedia Teymur, "Bir seçim arafesinde teknolojinin gelecekte hayatımızı ne nasıl şekillendireceğinden söz ediyoruz. Belki de önümüzdeki yüzyılda akıllı şehirler 'Yapay zeka' ile yönetilecektir. Nasıl ki bir asır önce Alexander Graham Bell ilk bağlantıyı kurduğunda bugün gelinen noktayı hayal edemediyse , bizler de bir asır sonrası hayallerimizin ötesine geçeceğimiz kaçınılmazdır. Dolayısı ile belki de ileriki zamanlar seçimler tarih olabilir ve bizi yapay zeka robotlar yönetebilir" dedi.
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Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden ŞOK, tüketicileri şaşırtan elektronik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 satmaya başlayan ŞOK, şimdi ise iPhone 15 Pro Max satıyor. Hem de Apple'dan daha ucuza. ŞOK, 6 Mart – 11 Mart tarihleri arasında iPhone 15 Pro Max 256 GB modelini 83 bin 499 TL fiyatla satıyor. Telefonun Apple'ın resmi web sitesinde 89 bin 999 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim. Bu bağlamda 6 bin 500 TL'lik fark olduğunu söyleyebilmek mümkün.
Yandex Reklam Ağı'nın bir parçası olan AppMetrica'nın yeni LTV ve müşteri kaybı analizi özelliği, mobil uygulama pazarlama kampanyalarını optimize etmeyi sağlıyor. Yapay zeka kullanımıyla en yüksek LTV oranına sahip potansiyel kullanıcıları bulan bu özellik, reklam kampanyalarının performansını artırıyor ve kayıp olasılığını azaltıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
"COSCO Shipping Libra" adlı konteyner gemisi tarafından taşınan Airbus uçağının burun, gövde ve yatay kuyruk dahil on büyük parçası, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bulunan Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde güvenli bir şekilde indirildi. Bu son teslimat, Airbus uçağının 700 büyük parçasının sıfır hatayla indirildiği bir kilometre taşı anlamına geliyor. Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk nihai montaj hattı 2008 yılında Tianjin'de faaliyete geçmişti. Eylül 2023'te Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek üzere Tianjin'de ikinci nihai montaj hattının temelini atmıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Eski bir Google yazılım mühendisi, şirketin yapay zeka ve makine öğrenimiyle ilgili ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor. ABD'de görülen davaya göre mühendisin, Google'ın bünyesinde test edilen modelleri Çinli şirketlere gönderdiği iddia edildi. Linwei Ding isimli mühendis, dört kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlanıyor ve tutuklandı. İddianameye göre Ding, Google'da çalışırken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan donanım ve yazılım platformlarına dair bilgileri çaldı. ABD Adalet Bakanlığı, yabancı rakiplere fayda sağlayan ticari sır hırsızlığını engellemek amacıyla dava açtı.
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı. Android 15 / One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte Samsung telefonlarında birçok yeni özellik sunulacak. Ancak bazı modeller bu güncellemeyi almayacak.
Elon Musk, OpenAI'a karşı açtığı dava şartıyla şirketin isminin ClosedAI olarak değiştirilmesini istiyor. OpenAI ise Musk'ın suçlamalarını çürütmek için e-postaları paylaşıyor. Musk, davayı düşüreceğini söylese de hala eleştirilerine devam ediyor.
Honor, katlanabilir telefon pazarındaki en son yeniliği Magic V2'yi Türkiye'deki teknoloji tutkunlarına tanıttı. Honor Magic V2, 9,9 mm inceliğiyle dünyanın en ince katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Paralel Space özelliği ile iki sistem çalıştırabilme yeteneği sunuyor. Honor Magic V2, katlanabilir telefon kategorisinde birçok ilki barındırıyor ve üst düzey fotoğrafçılık özellikleriyle de öne çıkıyor.
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, iyi projeler yapabilmek için teknolojinin iyi takip edilmesi, iyi anlaşılması ve özümsenmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, Türkiye'nin havacılık alanında önemli mesafeler aldığını belirtirken, Ar-Ge'nin bir yatırım olduğunu ve insan kaynağının bu süreçte en önemli değer olduğunu söyledi.
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