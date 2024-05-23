İsrail askeri, camide Kur\'an-ı Kerim\'i ateşe attı

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İsrail ordusunun Givati Tugayı bünyesindeki Rotem 435 Taburu'na bağlı olduğu belirtilen Itzhak Buznah adlı asker, kendi sosyal medya hesabından eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i ateşe attığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Ne zaman çekildiği tam olarak belirlenemeyen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülere her kesimden tepki yağdı.

TEPKİ YÜKSELİNCE HESABINI KİLİTLEDİ

O skandal görüntüler üzere Buznah'ın, sosyal medya hesabındaki profil resmini kaldırdığı ve hesabını kilitlediği belirlendi.

İSRAİL ORDUSU SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordu radyosu, Gazze'de yıkılan bir caminin içinde Kur'an-ı Kerim'i ateşe atan askere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Radyonun haberinde, söz konusu askerin bu davranışının İsrail ordusunun genel ahlakıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

7 EKİM'DEN BU YANA 35 BİN KİŞİYİ KATLETTİLER

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.