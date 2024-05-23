İsrail askeri, camide Kur\'an-ı Kerim\'i ateşe attı

İsrail ordusunun Givati Tugayı bünyesindeki Rotem 435 Taburu'na bağlı olduğu belirtilen Itzhak Buznah adlı asker, kendi sosyal medya hesabından eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i ateşe attığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Ne zaman çekildiği tam olarak belirlenemeyen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülere her kesimden tepki yağdı.
O skandal görüntüler üzere Buznah'ın, sosyal medya hesabındaki profil resmini kaldırdığı ve hesabını kilitlediği belirlendi.
İsrail ordu radyosu, Gazze'de yıkılan bir caminin içinde Kur'an-ı Kerim'i ateşe atan askere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Radyonun haberinde, söz konusu askerin bu davranışının İsrail ordusunun genel ahlakıyla bağdaşmadığı ifade edildi.
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