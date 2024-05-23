Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Şampiyonluk ve küme düşme yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
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Son Dakika › Spor › Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri - Son Dakika
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