Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig\'de son haftanın hakemleri

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

SON HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Şampiyonluk ve küme düşme yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

24 Mayıs Cuma

Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar