Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri

Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig\'de son haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'de ligin son haftasının hakem atamaları açıklandı. Şampiyonun belli olacağı karşılaşmalardan Fenerbahçe-İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan, Konyaspor-Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

23.05.2024 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

SON HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Şampiyonluk ve küme düşme yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

24 Mayıs Cuma

  • Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

  • VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
  • EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Volkan Bayarslan, İstanbulspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Taner Barker: Fenerbahçeyi şampiyon etme operasyonu başlatılmış... 15 18 Yanıtla
    Erdal Kocak: korkunun ecele faydası yok çünkü cesurlar kazanır. 11 7 TOLGA ÖZHAN: Siz anca kendinizi kandırın 6 2 Ali Yıldız: Operasyonu sana mı bildirdiler Taner :) 0 2
  • ferhat eser: Türkiye kupası sahibi BEŞİKTAŞ şampiyon fenerbahçeyi kutlar 2 3 Yanıtla
    Mehmet öz: Tam tersine kupa şampiyonu Trabzon gs yu kutlar 0 0
  • Ankara null: volkan fenere yatar 1 0 Yanıtla

12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement