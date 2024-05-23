Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz\'deki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki yeni lokasyonu Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. Gemideki son durumu paylaşan Bayraktar, yeni keşifler yapmak ve üretimi artırmak amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti. Fatih Sondaj Gemisi, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındadır.

23.05.2024 10:33
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan Karadeniz'deki yeni sondaj çalışmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Bayraktar, paylaşımında, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken, diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi, 51 bin 283 groston ağırlığa sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı - Son Dakika

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