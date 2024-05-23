Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi - Son Dakika
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Dünya

Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi

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ABD'de kehanetleriyle bilinen popüler çizgi film The Simpsonlar'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasını önceden bildiği iddiası büyük ses getirdi. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görselin yapay zeka yardımıyla çizdirildiği ortaya çıktı.

23.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:55
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 8 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği helikopter kazası dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sosyal medyaya düşen bir görsel kullanıcıları hayretler içinde bıraktı.

İDDİA BÜYÜK SES GETİRDİ

Paylaşılan görselle "The Simpsonlar" dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği ve bu kazanın yine aylar öncesinden bilindiği iddia edildi.

Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi

DİZİNİN BÖLÜMLERİ ARASINDA YOK

Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı sonradan ifade edildi. İddiaların yalan olduğu AA Teyit Hattı tarafından duyuruldu. Dizinin bölümleri incelendiğinde de fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı ortaya çıktı.

Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi

İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görüldü ve ikinci fotoğrafın ise gönderinin altına yorum yapan bir başka kullanıcı tarafından konulduğu tespit edildi.

Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi

"BEN ÇİZDİRDİM" DEDİ

Diziyle ilgili "Helikopter kazasını bildi" yönündeki paylaşımı yapan kullanıcının fotoğrafı yapay zeka yardımıyla çizdirdiği belirtildi. Kullanıcı bu durumu "Ben çizdirdim" diyerek duyurdu.

Simpsonlar, Reisi\'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi

Helikopter, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ali öztürk: "The Simpsonlar" olmaz. Ya " Simpsonlar ya da "The Simpsons" olur. Yani bu tür hataları ve sıkca yapılan yazım hatalatırını herhangi biri yapabilir. Ama bir haber kanalına aşırı amatörlük katıyor.... 0 0 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç: şaşırmaya gerek yok zaten senaryo zaten bunların yapıyorlar ve bizlerde izliyoruz 0 0 Yanıtla
  • YoH null: boş hikaye boş bir masaldan ibaret bir teori animasyonu:D bölümü yok ama iki resim ciz köy basit işler:D 0 0 Yanıtla

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