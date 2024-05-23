Simpsonlar, Reisi\'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 8 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği helikopter kazası dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sosyal medyaya düşen bir görsel kullanıcıları hayretler içinde bıraktı.

İDDİA BÜYÜK SES GETİRDİ

Paylaşılan görselle "The Simpsonlar" dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği ve bu kazanın yine aylar öncesinden bilindiği iddia edildi.

DİZİNİN BÖLÜMLERİ ARASINDA YOK

Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı sonradan ifade edildi. İddiaların yalan olduğu AA Teyit Hattı tarafından duyuruldu. Dizinin bölümleri incelendiğinde de fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı ortaya çıktı.

İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görüldü ve ikinci fotoğrafın ise gönderinin altına yorum yapan bir başka kullanıcı tarafından konulduğu tespit edildi.

"BEN ÇİZDİRDİM" DEDİ

Diziyle ilgili "Helikopter kazasını bildi" yönündeki paylaşımı yapan kullanıcının fotoğrafı yapay zeka yardımıyla çizdirdiği belirtildi. Kullanıcı bu durumu "Ben çizdirdim" diyerek duyurdu.