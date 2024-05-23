Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden - Son Dakika
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Politika

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

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Kamuda tasarruf paketini devreye alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15 katlı lüks bir gökdelen kiraladığına yönelik iddialara "Kiralanan bina eskiden" yanıtını verdi. Şimşek'in sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "10 aydır bakansınız, bu kiralamalara neden izin verdiniz" dedi.

23.05.2024 10:35
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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tasarruf tedbirlerine karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 15 katlı bir gökdelen kiraladığını iddia ederek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

ANKARA'NIN EN LÜKS SEMTLERİNDEN BİRİ

Kamuda tasarruf paketinin devreye alınmasına rağmen Ankara'nın en lüks semtlerinden Çukurambar'da böyle bir binanın kiralandığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Bakan Mehmet Şimşek çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.

ŞİMŞEK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Katıldığı etkinliğin ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Şimşek "Kiralanan bina eskiden" demekle yetindi.

"10 AYDIR BAKANSINIZ, NEDEN İZİN VERDİNİZ?"

Bakan Şimşek'in açıklaması ise muhalefet kanadında büyük tepki çekti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir "10 aydır bakansınız, bu kiralamalara neden izin verdiniz?" sorusunu yöneltti.

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Murat Emir, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden - Son Dakika
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