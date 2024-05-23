CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tasarruf tedbirlerine karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 15 katlı bir gökdelen kiraladığını iddia ederek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.
Kamuda tasarruf paketinin devreye alınmasına rağmen Ankara'nın en lüks semtlerinden Çukurambar'da böyle bir binanın kiralandığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Bakan Mehmet Şimşek çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.
Katıldığı etkinliğin ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Şimşek "Kiralanan bina eskiden" demekle yetindi.
Bakan Şimşek'in açıklaması ise muhalefet kanadında büyük tepki çekti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir "10 aydır bakansınız, bu kiralamalara neden izin verdiniz?" sorusunu yöneltti.
Son Dakika › Politika › Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden - Son Dakika
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