İTÜ Hyperbee Takımı, İsviçre'deki Hyperloop Yarışması'ndan 3 ödülle döndü - Son Dakika
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Teknoloji

İTÜ Hyperbee Takımı, İsviçre'deki Hyperloop Yarışması'ndan 3 ödülle döndü

İTÜ Hyperbee Takımı, İsviçre\'deki Hyperloop Yarışması\'ndan 3 ödülle döndü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hyperbee Takımı, İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda itki, levitasyon, sensör ve kontrol kategorilerinde ödül aldı. Takım, hyperloop treninin prototipini geliştirerek hızlı raylı ulaşımın öncülerinden olmayı hedefliyor.

21.08.2024 12:46
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İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'ndan 3 ödülle dönen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hyperbee Takımı, çalışmalarıyla raylı ulaşım teknolojilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan 38 mevcutlu takım, 10 ay süren AR-GE çalışmalarının ardından ürettikleri hyperloop kapsülüyle 15-21 Temmuz'da İsviçre'de gerçekleştirilen yarışmaya katılarak "itki", "levitasyon", "sensör ve kontrol" kategorilerinde ödül aldı.

İTÜ Hyperbee, Hyperloop treninin prototipini geliştirip ürünleştirerek hızlı raylı ulaşımın öncülerinden olmak istiyor.

TÜBİTAK'ın Gebze kampüsünde 13-17 Ağustos'ta düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda ikinci olan İTÜ Hyperbee Takımı, uluslararası organizasyonlara da daha fazla katılarak raylı ulaşım teknolojisine katkı sağlayacak projeleri üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"Hyperloop alanında mühendis olarak çalışmak istiyorum"

Takım kaptanı Hamza Bahadır Çelik, AA muhabirine, Türkiye'ye hyperloop alanında ilk uluslararası ödülü kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çelik, uluslararası çalışan mühendislerin araçlara ve hyperloop teknolojisine bakış açısını gördüklerini belirterek, "Bunu kendi geliştirdiğimiz aracımıza en iyi şekilde aktarıp önümüzdeki sene de başvurduğumuz kategorilerde birinci olmayı hedefliyoruz." dedi.

Hedeflerinden bahseden Çelik, "Hyperloop, daha yeni bir teknoloji olduğu için şu anda hiçbir ülke gerçek boyutta kullanmıyor. Biz de aslında Türkiye olarak geliştirdiğimiz prototiplerle dünyadaki bu yarışa girmiş bulunmaktayız. Ülkemizin de destekleriyle ülkeler arası yarışa girmiş olup uzun vadede, daha ileri boyutlu bir teknoloji çıkarmak istiyoruz. Ben de hyperloop alanında mühendis olarak çalışmak istiyorum." diye konuştu.

"Türkiye'de hyperloop'un geleceği var"

Takım kaptan yardımcısı Tuba Akbulut da Türkiye'de hyperloop teknolojisini geliştiren öncülerden olmak istediklerini belirtti.

Uzun vadede hyperloop sistemlerini geliştirerek bir araç elde etmek istediklerini anlatan Akbulut, geliştirdikleri kapsül ve alt sistemleri prototipleştirip ürünleştirebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Akbulut, Türkiye'deki mühendis adaylarının hyperloop alanında yüksek ivmeyle çalışmalarına devam ettiğini, böyle sürerse dünyada sektörün öncülerinden olabileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyaya baktığımızda bu teknoloji ortaya çıkalı 10 yıl ancak oluyor. Avrupa şu anda en önde gidiyor. Bizde hyperloop geç başlamış olabilir ama onlarda olmayan ve bizde olan bir coşku var. Biz onlardan çok daha büyük bir ivmeyle ilerliyoruz. İsviçre'ye gittiğimizde de gördüğümüz; onların 8 yılda yaptığını bizim 3 yılda yapabiliyor olmamız. Çok daha hızlı ilerlediğimize, onları yakalayabileceğimize hatta belki de dünyada öncülerden olabileceğimize inanıyoruz."

Hyperloop'un Türkiye'de TEKNOFEST yarışmalarıyla duyulduğuna değinen Akbulut, yaptıkları araştırmalarda dünyayı hyperloop teknolojisinde yakalamak üzere olduklarını, Türkiye'de hyperloop'un geleceği olduğunu kendilerinin de bu konuda başı çekebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji İTÜ Hyperbee Takımı, İsviçre'deki Hyperloop Yarışması'ndan 3 ödülle döndü - Son Dakika

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