İzmir'de DIGIAGE Global Indie Game Summit 2026 başladı - Son Dakika
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İzmir'de DIGIAGE Global Indie Game Summit 2026 başladı

İzmir\'de DIGIAGE Global Indie Game Summit 2026 başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, DIGIAGE ve İZKA ortaklığında düzenlenen "DIGIAGE Global Indie Game Summit 2026" Balçova'da başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, kentin oyun sektöründe lider şehirlerden biri olmasını hedeflediklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Bilişim Vadisi oyun geliştirme girişimi DIGIAGE ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ortaklığında düzenlenen "DIGIAGE Global Indie Game Summit 2026" başladı.

Balçova Termal Otel'deki zirvenin açılış programında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentin asırlardır ticaretin merkezi olduğunu ve dünyadaki yenilikleri yakından takip ettiğini söyledi.

İzmir'in yaratıcı endüstriler, dijitalleşme ve bilişim alanında lider şehirlerden biri olmasını hedeflediklerini belirten Elban, şöyle konuştu:

"Bunun için de elimizden geldiğince hem insan kaynağı dünyamızı bu alanda yetiştirmeye, onları geleceğe bu anlamda hazırlamaya hem de bu konuda yapılan bütün çalışmalara destek olmaya ve onlarla işbirliği yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Bilişim Vadisi ile çok özel bir işbirliğimiz ve güzel bir çalışmamız olacak. Yapay zekanın, dijitalleşmenin hızla geliştiği ve her alanı kuşattığı bir dönemde bu gelişmelere uzak kalmak mümkün değil. Bu alanlar içerisinde en önemli konulardan birisi de oyun sektörü. Ekosistem olarak bu şehir bu dünyanın insanına çok uygun bir şehir. İklimi, yaşam tarzı, şehrin havası, gelen insanların alacağı tat, keyif açısından çok uygun."

Kentin oyun sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda genç girişimciye ev sahipliği yaptığını dile getiren Elban, zirvenin İzmir'de düzenlenmesini çok önemsediklerini ve sektöre ivme kazandıracağına inandığını kaydetti.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise Türkiye'nin büyük bir teknolojik dönüşüm sürecinde olduğunu, Bilişim Vadisi olarak ülkeyi teknoloji ve girişimcilik merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Teknolojik paradigma değişimlerinde doğru adımlar atmanın önemine dikkati çeken Tüzgen, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçları yarışına dünyayla aynı anda girdik ve şu anda dünyanın en iyi insansız hava araçlarını üreten ülke olduk. Uluslararası pazarda satılan her 3 insansız hava aracından biri Türkiye'den ihraç ediliyor. Benzer şekilde elektrikli ve otonom araçlarda yarışa zamanında girdik ve burada Togg'un küresel bir başarıya ulaşabileceğini ümit ediyoruz. Oyun sektöründe de bu gelişme hypercasual akımıyla gerçekleşti. Türkiye bu alana güçlü bir şekilde girdi ve oyun ekosistemimiz dünyada yer edindi."

Tüzgen, yapay zeka altyapısı ve veri merkezleri gibi stratejik alanlarda yatırımları sürdürdüklerini, Bilişim Vadisi'nin halihazırda 7 ortak girişimiyle özel sektöre destek sunduğunu sözlerine ekledi.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız da oyun sektöründe geliştiricilerin stüdyo yönetimi, ekip kurma, teknolojik altyapıya erişim ve teşvik süreçlerinde yaşadığı zorluklara değindi.

Bürokratik engelleri aşma ve kurumsallaşma konularında girişimcilere rehberlik ettiklerini belirten Yıldız, "Erken aşama yatırımlardan sonra girişimlerin bazı sorunları oluyor. Hukuk, kontrat ve muhasebe süreçlerini yönetmekte zorlanabiliyorlar. Girişimcilere 1 yıl boyunca hukuk, muhasebe, teşviklere erişim ve küreselleşme desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bilişim Vadisi çatısı altında faaliyet yürüten DIGIAGE Yaratıcı Endüstriler Erken Aşama Yatırım Fonu ile 4 firma arasında, erken aşama oyun stüdyosu yatırımlarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Zirve kapsamında ayrıca Bilişim Vadisi 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile DIGIAGE işbirliklerine ilişkin adımlar duyuruldu.

İki gün sürecek etkinlikte oyun sektöründe küresel trendler, bağımsız geliştiriciler için yatırım fonları, konsept sanatında yeni teknolojiler ve ihracat teşvikleri panellerde ele alınacak.

Program, yarın gerçekleştirilecek sunum oturumlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji İzmir'de DIGIAGE Global Indie Game Summit 2026 başladı - Son Dakika

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