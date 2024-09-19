İzmir Körfezi'nde Kirlilik İçin Bilim Kurulu Toplandı - Son Dakika
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Teknoloji

İzmir Körfezi'nde Kirlilik İçin Bilim Kurulu Toplandı

İzmir Körfezi\'nde Kirlilik İçin Bilim Kurulu Toplandı

İzmir Körfezi'ndeki kirliliği ele alan Bilim Kurulu, acil eylem planı önerilerini sundu.

19.09.2024 16:21
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu'nun ilk toplantısında bilim insanları, körfezle ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında önerilerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın başkanlığında 35 bilim insanı ve yetkililerin katılımıyla 17-18 Eylül'de gerçekleştirilen toplantıda körfezin durumu ele alındı.

Kurulda yer alan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, AA muhabirine, toplantıda farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından oluşturulan 3 çalışma grubunun çalışma yürüttüğünü anlattı.

Görüşlerin tek tek irdelendiğini ifade eden Doğan, "Körfez ekosisteminde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik acil olarak ele alınması gereken konuların yanında, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerimiz ilettik. Tüm grupların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, görüşler irdelenip rapor haline getirilerek Bakanlık yetkililerine iletildi. Toplantı sonunda çok sayıda bilim insanın değerli görüşleri ile oluşturulan raporun, körfezdeki kalıcı düzelmenin önünü açacak adımlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın da balık ölümlerinin su kütlesinde aşırı artış gösteren bakteri türleri dinoflagellat ve siyanobakterinin, balıkların solungaçlarını tıkayarak solunumunu engellemesi sonucunda gerçekleştiğini düşündüğünü vurguladı.

İzmir Körfezi'nin durumunun kronik bir hal aldığını kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:

"Bu bölgeyi iyileştirmek için ilk yapılacak, karasal bölgeden bütün şehirsel, endüstriyel, tarımsal girdilerin tamamen kesilmesi, herhangi bir kirlilik yükü verilmemesi. Arıtmanın iyi çalışması ve kapasitesinin arttırılması, ardından iç körfezde dip taraması yapılarak çıkan malzemeyi karada bertaraf etmek lazım. Bunlar yapılsa dahi sonrasında karasal baskıyı ve girdiyi azaltmanın sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde birkaç yıl sonra iç körfez gibi orta ve dış körfezdeki kirliliği konuşuyor olacağız."

Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerinin değerlendirildiği körfezle ilgili acil eylem planının eylül ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için harekete geçilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede inceleme başlatmıştı.

İnceleme kapsamında deniz suyu numuneleri, yetkili laboratuvar tarafından incelenmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda balık ölümlerinin, deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında 5 Eylül'de "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapılarak, Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji İzmir Körfezi'nde Kirlilik İçin Bilim Kurulu Toplandı - Son Dakika

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