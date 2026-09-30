Jandarmanın mayın tespit aracı ve dört bacaklı robotu Şanlıurfa'da tanıtıldı

EŞBER AYAYDIN/ ÖMER FARUK SALMAN - Jandarmanın envanterine kazandırılan yerli "uzaktan keşif ve mayın tespit aracı" ile "dört bacaklı robot sistemi", Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıtıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.

GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik alanda düzenlenen festivalde, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine kazandırılan yeni araç gereçler sergileniyor.

Bu cihazlar arasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mayın temizleme amaçlı "uzaktan keşif ve mayın tespit aracı" ile "dört bacaklı robot sistemi" de yer alıyor.

"Uzaktan keşif ve mayın tespit aracı" otonom olarak görev yapıyor

"Uzaktan keşif ve mayın tespit aracı", mayınlı sahaların ve bu alanlardaki mayınların yerini belirleyerek işaretlemek üzere otonom olarak görev yapıyor. Aracın üzerinde bulunan dedektör sistemi sayesinde toprak altındaki metal unsurlar tespit edilerek alanın keşfi gerçekleştiriliyor.

Belirlenen noktalara dört bacaklı robotlar veya görevli personel tarafından müdahale edilebiliyor. Birden fazla sistemin entegre şekilde çalıştığı insansız kara aracı, harita üzerinde belirlenen geniş alanları otonom olarak tarayabiliyor. Sistem, tarama sırasında herhangi bir bölgeyi atlamadan alanın tamamını kontrol ederek tespit edilen noktaları işaretleyebiliyor.

"Dört bacaklı robot sistemi" riskli bölgelerde personelin güvenliğini sağlayacak

Jandarmanın envanterine dahil edilen yaklaşık 51 kilogram ağırlığındaki "dört bacaklı robot sistemi" de 10 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Keşif ve imha görevlerinde kullanılan robotun özellikle riskli bölgelerde personelin güvenliğini sağlaması ve operasyonel faaliyetlere destek olması hedefleniyor.

JÖMAT'ın çalışmaları

Jandarma İstihkam Astsubay Başçavuş Tayfun Özer, AA muhabirine, Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme (JÖMAT) Tabur Komutanlığının 2017 yılında Jandarma İstihkam Komutanlığı bünyesinde kurulduğunu söyledi.

Birlik ve sınır güvenliğinin sağlanması, terör tehdidine karşı askeri bölgeler ile jandarma karakollarının güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla kara mayınlarının ve patlayıcılarla tuzaklanan alanların temizlenmesi görevlerini yürüttüklerini dile getiren Özer, JÖMAT ekiplerinin mayın ve patlayıcılarla kirletilmiş alanları temizleyerek insan hayatına yönelik risklerin ortadan kaldırılmasına ve bu alanların sosyo-ekonomik yaşama yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Özer, insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları da yürüttüklerini belirterek, "İnsani maksatlı mayın temizliği, savaşlar ve çatışmalar sonrasında kara mayınları, patlamamış mühimmat ve diğer patlayıcı savaş artıklarının temizlenmesi, risk eğitimi verilmesi ve mağdurlara yardım sağlanmasını kapsayan bir süreçtir. Bu çalışmaların temel amacı, sivillerin güvenliğini sağlamak, sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek ve insani yardım faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırmaktır." dedi.

JÖMAT ekiplerinin tabur komutanlığının kurulduğu günden bu yana 11 ilde görev yaptığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"Ağrı, Ardahan, Hakkari, Hatay, Kilis, Iğdır, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da mayın temizlik faaliyeti icra etmiş olup, bu faaliyetler sonucunda 6 milyon 934 bin metrekarelik alanı patlayıcı madde kirliliğinden arındırarak sosyo-ekonomik yaşama kazandırmıştır. Mayınlı alanların temizlik faaliyetleri, bu alanda özel olarak geliştirilmiş ve uluslararası standartlar ile uyumlu teknolojik ürünler, metal tespit dedektörleri, GPR dedektörleri (yer altı radar), müdahale aletleri, hayvanla tespit sistemleri (JÖMAT köpeği), mekanik teçhizat kırıcı, dövücü, elek sistemleri ve balistik koruyucu malzemeler, koruyucu elbise, koruyucu bot ve koruyucu vizör ile icra edilmektedir."

Özer, TEKNOFEST alanına gelen vatandaşların stantlarını ziyaret ettiğini, merak ettiklerini sorduklarını sözlerine ekledi.