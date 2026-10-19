Japonya'nın MMX misyonu 20 Ekim'de Phobos'a örnek getirmek için fırlatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Japonya'nın MMX misyonu 20 Ekim'de Phobos'a örnek getirmek için fırlatılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya\'nın MMX misyonu 20 Ekim\'de Phobos\'a örnek getirmek için fırlatılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon Uzay Ajansı'nın öncülüğündeki MMX misyonu, 20 Ekim'de Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılarak Mars'ın uydusu Phobos'tan örnek getirmeyi amaçlıyor. Başarılı olursa bu, Mars veya uydularından Dünya'daki laboratuvarlarda incelenmek üzere getirilen ilk örnek olacak.

19 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan bir uzay görevinde, Mars'ın uydusu Phobos'tan bir parça alınıp, Dünya'ya geri getirilmesi amaçlanıyor Başarılı olursa, bu Mars'tan veya uydularından Dünya'daki laboratuvarlarda analiz edilmek üzere getirilen ilk örnek olacak. Uzay aracı Japonya'dan fırlatılacak ve Ağustos 2027'de Phobos'a ulaşacak.Japon Uzay Ajansı'nın öncülüğünde yürütülen Mars Uyduları Keşif (MMX) misyonunun, Mars'ın uydularının nasıl oluştuğunun gizemini çözmesi umuluyor.Doğal Tarih Müzesi'nden ve MMX misyonunun örnek analizinden sorumlu yardımcısı Profesör Sara Russell, "Phobos'a gidip, Dünya'ya örnek getirmeyi başaran başarılı bir misyon henüz gerçekleştirilmedi. Bence bu inanılmaz derecede iddialı ve eğlenceli bir görev" diyor. Güneş sisteminin iç kesimlerinde sadece üç uydu var. Bunlar Ay ve Mars'ın çevresindeki Phobos ve Deimos adlı iki uydu.İkisi de çok küçük. Phobos yaklaşık 20 km, Deimos ise yaklaşık 10 km çapında. Ayrıca düzensiz şekillere bozuk ve biraz uzay patatesine benziyorlar.MMX uzay aracı, Mars'ın yakın çevresine vardığında Deimos'u inceleyecek ve ardından Phobos'a odaklanacak.Araziyi keşfetmek için küçük bir keşif aracı indirmeyi planlıyorlar ancak bu hiç de kolay bir iş olmayacak.Sara Russell, daha önce hiç kimsenin bu kadar küçük bir aya keşif aracı indirmediğini söylüyor."Ayın kendi yerçekimi çok az" diyor ve ekliyor: "Ama burası, yerçekimi çok daha yüksek devasa bir gezegenin yanında bulunuyor ve bu da bir keşif aracını yüzeye indirmeyi çok daha zorlaştırıyor."

Gezici araç, MMX uzay aracının daha sonra Phobos'a iniş yapabilmesi için bir iniş alanı bulmaya çalışacak.Yüzeye indiğinde, ay tozundan örnek almak için robotik bir kol ve iki örnekleme cihazı konuşlandıracak.Bu malzeme küçük bir kapsüle yerleştirilecek ve 2031'de Güney Avustralya'daki Woomera çölüne inip, Dünya'ya geri dönecek.Geri dönecek madde miktarı çok az, sadece 10 gram.Leicester Üniversitesi'nden Japon heyetiyle çalışan Dr. Chrysa Avdellidou, "Aslında çok küçük bir miktar" diyor. "Ancak tek tek taneler üzerinde bile birçok çalışma yapabiliriz. Bilimsel çalışma yapmak için bir yüzeyden kilolarca malzeme toplamanıza gerek yok. Bu yüzden her gramına değer."

Bilim insanları, bu örneğin Mars'ın uydularının nereden geldiği bilmecesine nihayet ışık tutacağına inanıyor.İki rakip fikir var.Ya Mars'ın tarihinin başlarında bir göktaşı Mars'a çarptı ve Phobos ile Deimos bu enkazdan oluştu.Ya da uydular, Güneş Sistemi'nin dışından gelen ve Kızıl Gezegen'in çekim gücüne kapılmış iki başıboş asteroit.Sara Russel, "Örneği aldığımızda, kimyasal bileşimini ve mineral yapısını ayrıntılı olarak inceleyebileceğiz ve iki hipotez çok farklı sonuçlar verecek" diyor. "Çarpmanın ürünü mü yoksa bir asteroit mi olduğu hemen belli olacak. Yani bunu çok çabuk öğreneceğiz."Ekip ayrıca laboratuvarlarına ek bir bilginin de dönebileceğini umuyor.Russell, "Gerçekten heyecan verici şeylerden biri de Phobos'un Mars yüzeyine o kadar yakın olması ki, Mars yüzeyine bir çarpma olduğunda, küçük tanecikler Phobos'un içine yerleşebilir" diyor."Bu da demek oluyor ki alacağımız örnekte aslında Mars'tan gelen tanecikler de olabilir. Dolayısıyla bu bize Mars'ın bileşimi ve tarihi hakkında gerçekten doğrudan bilgi verebilir."

Mars'tan Dünya'ya malzeme getirmek, uzay bilimcilerinin uzun zamandır süregelen bir hedefi.2021'den beri Mars'ta dolaşan NASA Perseverance gezici aracı, Mars'tan örnekler topluyor ve bunları kaplarda saklıyor.Ancak NASA/ESA'nın bu kapsülleri alıp geri getirecek Mars Örnek Geri Getirme adlı ikinci görevi, ABD Kongresi'nin finansmanını durdurmasının ardından fiilen iptal edildi.Çin, 2028'de fırlatılması planlanan kendi Mars örnekleme misyonunu yürütüyor. Bu misyonla 2031'de Mars'tan Dünya'ya malzeme geri getirilmesi hedefleniyor.Mars meteoritleri şeklinde Kızıl Gezegen'den bazı parçalar zaten Dünya'da mevcut.Bunlar, asteroit çarpmaları sonucu Mars yüzeyinden kopan ve Dünya'ya doğru fırlayan Mars parçaları.Mars meteoritleri son derece nadiren görülüyor ama gezegenimize düşen tüm uzay taşları gibi, buraya gelir gelmez hava, toz, toprak ve suyla karışarak kirleniyorlar.Bilim insanları, bozulmamış olacağı için Mars ve uydularından doğrudan örnek alabilmek için çok istekli.MMX uzay aracının, 20 Ekim günü yerel saatle 04.41'de (19 Ekim, TSİ 22.41'de) Tanegashima Uzay Merkezi'ndeki fırlatılması planlanıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
TeknolojiJaponyaJaponDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Depremden sonra gelen istila Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor
İsmailağa’da ipler koptu Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:08:33. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'nın MMX misyonu 20 Ekim'de Phobos'a örnek getirmek için fırlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei