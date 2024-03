Kaçak platformları kullananlara hapis cezası!

2024 İtibariyle En Popüler PC Oyunları

Gün geçtikçe yeni bir yapımın piyasaya sürüldüğü oyun dünyasında seçeneklerin bir hayli fazla olması nedeni ile oyuncu cephesinde tatlı bir kafa karışıklığı söz konusu. Tabii, son zamanlarda artış gösteren fiyatları da dikkate alarak artık tüm seçimlerimizi mantık çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Peki 2024 itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar! En popüler PC oyunları listesi – Güncel Steam ile ilgili paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunları listesine baktığımızdaysa zirvede herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirvede bulunan Helldivers 2 yine en üst sırada karşımıza çıkıyor. Listenin ikincisi Counter-Strike 2 oldu. Üçüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck yer alıyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Dördüncü ise PUBG oluyor. Listenin bir sonraki sırasında ise Last Epoch karşımıza çıkıyor. Altıncı sırada Helldivers 2 – Upgrade to Super Citizen Edition bulunuyor. Steam Deck rakibi MSI Claw satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri Helldivers 2 Counter-Strike 2 Steam Deck PUBG Last Epoch HELLDIVERS™ 2 – Upgrade to Super Citizen Edition ELDEN RING Palworld Baldur's Gate 3 Call of Duty Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!