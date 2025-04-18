Karbondioksit 15 Dakikada Yakıta Dönüşüyor

BİLİM insanları, yeni bir teknoloji sayesinde, karbondioksit (CO²) yalnızca 15 dakikada sentetik yakıt bileşenine dönüştürdü.

Japonya'da bilim insanları, karbondioksiti (CO²), karbon monoksite (CO) dönüştürmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmacılar, ısıtıldığında büzülen, sıkıştırıldığında ise genişleyen sıra dışı bir madde keşfetti. Tohoku Üniversitesi, Hokkaido Üniversitesi ve AZUL Energy, Inc. ortaklığında yürütülen çalışmada, püskürtme kaplı katalizörler ve doğrudan kristalleştirme teknikleri kullanılarak hem sürede hem maliyette ciddi bir düşüş sağlandı. Yeni yöntem, işlem süresini 24 saatten yalnızca 15 dakikaya indirerek bu alanda yeni bir standart belirledi.

Araştırmacılar, düşük maliyetli bir katalizörle geliştirdikleri yöntemin sadece endüstriyel gereklilikleri karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda bugüne dek kullanılan benzer katalizörlere kıyasla çok daha yüksek bir performans sunduğunu belirtti. Sürdürülebilir yakıt üretimine öncü olan bu gelişme, iklim değişikliğiyle mücadelede bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Tohoku Üniversitesi'nden Liu Tengyi, mevcut dönüşüm tekniklerinin yüksek maliyet, dengesizlik ve düşük seçicilik gibi ciddi engeller taşıdığını vurgulayarak, "Geleneksel yöntemlerle endüstriyel ölçekte çalışmak neredeyse imkansızdı. Ancak geliştirdiğimiz yeni teknik, bu zorlukları aşarak çevreci ve uygulanabilir bir çözüm sunuyor" ifadelerini kullandı.

Bilim dünyasındaki bu yenilikçi yöntem, sentetik yakıt üretimini daha erişilebilir ve çevre dostu hale getirerek, karbon nötr bir gelecek için çalışmaları hızlandırıyor.