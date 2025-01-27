Kaspersky'den Gizlilik Uyarısı - Son Dakika
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Teknoloji

Kaspersky'den Gizlilik Uyarısı

Kaspersky, sosyal medya ve e-ticaret uygulamalarının gizlilik risklerini vurguladı.

27.01.2025 14:21
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Kaspersky uzmanları, önemli miktarda kişisel veri toplayan sosyal medya, e-ticaret, fitness ve sağlık takibi gibi uygulamaların, kullanıcıları maruz bıraktığı potansiyel güvenlik riskleri konusunda uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, "28 Ocak Veri Gizliliği Günü" yaklaşırken, popüler ve günlük uygulamaların kullanımı sırasında göz ardı edilen gizlilik risklerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapay zeka odaklı veri takibi ve tahmine dayalı analitiğin yükselişiyle, bu tür uygulamalarla ilişkili gizlilik riskleri, her zamankinden daha önemli hale geldi. Kaspersky, 2024'te dünya genelinde kullanıcı davranış verilerini toplayan 49 milyardan fazla internet izleyici örneği tespit etti.

Her gün kullanılan çevrim içi uygulamalar, kullanıcılara ait hassas bilgileri sessizce toplayabiliyor. TikTok, Instagram ve Threads gibi sosyal medya uygulamalarının, kullanıcının konumu, tarama alışkanlıkları ve ses verileri hakkında sürekli veri toplaması, önemli riskler teşlil ediyor.

Sosyal video veya fotoğraf uygulamaları, görüntüleri ve gömülü meta verilerini analiz etmek üzere, kullanıcıların fotoğraf ve videolarına erişmek için yapay zeka kullanabiliyor. Bu durum, potansiyel olarak coğrafi konumu da açığa çıkarabiliyor.

Alışveriş uygulamaları ise satın alma geçmişi, konum ve hatta fiziksel mağazaların yakınında çevrim dışı bulunmayla ilgili verileri toplayabiliyor. Sosyal medya uygulamalarına benzer şekilde, perakendeciler, kullanıcıların çevrim içi ve çevrim dışı hareketlerini izleyerek, müşteri alışkanlıkları ve davranışlarının ayrıntılı bir profilini oluşturabiliyor.

Sağlık ve fitness uygulamaları da üçüncü taraflarla paylaşılabilen sağlık ölçümleri ve günlük rutinler gibi kullanıcıların mahrem kişisel verilerinden bazılarını toplayarak, bir kullanıcının canlı profiline ulaşabiliyor.

"Yeni uygulamalara ve cihazlara kendini kaptırmak çok kolay"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı Anna Larkina, teknolojinin hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi nedeniyle kullanıcıların potansiyel gizlilik ödünlerini göz önünde bulundurmadan, yeni uygulamalara ve cihazlara kendini kaptırmasının çok kolay olduğunu belirtti.

Birçok uygulamanın, kolay kullanım ve yapay zeka desteği gibi özelliklerle kullanıcıları cezbetmek için tasarlandığını vurgulayan Larkina, "Ancak yüzeyin altında, çoğu kullanıcının farkında olmadığı, acımasız bir veri toplama işlemi gerçekleştiriyorlar. Geleceğe baktığımızda, akıllı cihazların ve yapay zeka destekli uygulamaların çoğalması, verilerimize kimin ve ne amaçla eriştiğini ayırt etmeyi daha da zorlaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Gizlillik talep etmenin, normal bir durum yerine bir "lüks" haline geldiğini kaydeden Larkina, "Kullanıcıların böyle bir dünyada, durup bir adım geri atmaları, verdikleri izinleri incelemeleri ve uygulamalara kişisel yaşamlarında bir pencere açmadan önce şeffaflık talep etmeleri, kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Yapay Zeka, Kaspersky, Teknoloji, Sağlık, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kaspersky'den Gizlilik Uyarısı - Son Dakika

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