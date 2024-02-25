Son yıllarda teknoloji bir hayli gelişti. Bu bağlamda büyük bir buluş olarak görülen ve daha da gelişmişi çıkmaz denilen cep telefonlarının katlanabilir versiyonları üretilmeye başlandı. Tabii bu durumda rekabet de eksik olmadı.
Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung'dan Xiaomi'ye, vivo'dan Huawei'ye kadar birçok marka faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda şirketler, rakiplerini geride bırakabilmek yeni modeller geliştirmeye devam ediyor. Bu da pazar paylarını etkiliyor. Peki katlanabilir akıllı telefon pazarında son durum ne? İşte veriler…
Katlanabilir akıllı telefon pazarı raporu
Pazar araştırma firması TrendForce, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin katlanabilir akıllı telefon pazarı ile ilgili bir rapor paylaştı. Bu verilere göre geçen sene 15,9 milyon satış gerçekleştiğini, bunun da tüm telefon satışlarının yüzde 1,4'ünü oluşturduğunu görüyoruz.
Katlanabilir telefonlara olan ilgi her yıl giderek artıyor. Bu, 2024 için de geçerli olacak gibi görünüyor. Öyle ki bu yıl 17,7 milyon katlanabilir akıllı telefon satılacağı tahmin ediliyor. Yani talep artışının yaşanması bekleniyor.
Uygun fiyatlı vivo Y200e 5G tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Verilere göre Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında yüzde 60 pazar payı ile en çok satış yapan marka konumunda. Güney Koreli şirketin geçen yılki pazar payı yüzde 66.4'tü. Buna göre satışlarda bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz.
Çin devleti ile ilişkisi olduğu söylenerek birkaç yıldır ABD yaptırımlarına maruz kalan Huawei ise yüzde 19.8 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Geçen sene pazarın yüzde 11.9'una hakim olan Çinli şirketin etkileyici bir büyüme gösterdiğini söyleyebiliriz. Çeşitli kaynaklar, markanın bu büyümeyi sürdüreceğini söylüyor.
Listenin üçüncü sırasındaysa Asya'nın yükselen yıldızı Xiaomi'yi görüyoruz. Firmanın pazar payı yüzde 5.4 olarak belirtildi. Bu oranın geçen yıl ise yüzde 5.3 olduğunu görüyoruz. Çok fazla olmasa da yine de bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung, Huawei ve Xiaomi bir yana geriye kalan vivo ve OPPO gibi tüm markaların toplam pazar payı ise yüzde 14.5 olarak açıklandı. Tüm verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Katlanabilir akıllı telefon pazarında son durum ne? - Son Dakika Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti. Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu. Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı. AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Marka2024 Pazar Payı2023 Pazar PayıSatışlar1. Samsung%60%66.4Düştü2. Huawei%19.8%11.9Arttı3. Xiaomi%5.4%5.3ArttıDiğer%14.5%16.4Düştü
Son Dakika › Teknoloji › Katlanabilir akıllı telefon pazarında son durum ne? - Son Dakika
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti.
Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.
Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?