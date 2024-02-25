Katlanabilir akıllı telefon pazarında son durum ne? - Son Dakika
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Teknoloji

Katlanabilir akıllı telefon pazarında son durum ne?

Katlanabilir akıllı telefon pazarında son durum ne?

Son yıllarda teknoloji bir hayli gelişti. Bu bağlamda büyük bir buluş olarak görülen ve daha da gelişmişi çıkmaz denilen cep telefonlarının katlanabilir versiyonları üretilmeye başlandı. Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung'dan Xiaomi'ye, vivo'dan Huawei'ye kadar birçok marka faaliyet gösteriyor. Pazar araştırma firması TrendForce, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin katlanabilir akıllı telefon pazarı ile ilgili bir rapor paylaştı. Rapora göre geçen sene 15,9 milyon satış gerçekleşti ve bu tüm telefon satışlarının yüzde 1,4'ünü oluşturdu. Bu yıl ise 17,7 milyon katlanabilir akıllı telefon satılması bekleniyor. Samsung, yüzde 60 pazar payı ile en çok satış yapan marka konumunda. Huawei ise yüzde 19,8 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Xiaomi ise yüzde 5,4 pazar payıyla üçüncü sırada bulunuyor. Diğer markaların toplam pazar payı ise yüzde 14,5 olarak açıklandı.

25.02.2024 08:13  Güncelleme: 08:14
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Son yıllarda teknoloji bir hayli gelişti. Bu bağlamda büyük bir buluş olarak görülen ve daha da gelişmişi çıkmaz denilen cep telefonlarının katlanabilir versiyonları üretilmeye başlandı. Tabii bu durumda rekabet de eksik olmadı.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung'dan Xiaomi'ye, vivo'dan Huawei'ye kadar birçok marka faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda şirketler, rakiplerini geride bırakabilmek yeni modeller geliştirmeye devam ediyor. Bu da pazar paylarını etkiliyor. Peki katlanabilir akıllı telefon pazarında son durum ne? İşte veriler…

Katlanabilir akıllı telefon pazarı raporu

Pazar araştırma firması TrendForce, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin katlanabilir akıllı telefon pazarı ile ilgili bir rapor paylaştı. Bu verilere göre geçen sene 15,9 milyon satış gerçekleştiğini, bunun da tüm telefon satışlarının yüzde 1,4'ünü oluşturduğunu görüyoruz.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında son durum ne?

Katlanabilir telefonlara olan ilgi her yıl giderek artıyor. Bu, 2024 için de geçerli olacak gibi görünüyor. Öyle ki bu yıl 17,7 milyon katlanabilir akıllı telefon satılacağı tahmin ediliyor. Yani talep artışının yaşanması bekleniyor.

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Verilere göre Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında yüzde 60 pazar payı ile en çok satış yapan marka konumunda. Güney Koreli şirketin geçen yılki pazar payı yüzde 66.4'tü. Buna göre satışlarda bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz.

Çin devleti ile ilişkisi olduğu söylenerek birkaç yıldır ABD yaptırımlarına maruz kalan Huawei ise yüzde 19.8 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Geçen sene pazarın yüzde 11.9'una hakim olan Çinli şirketin etkileyici bir büyüme gösterdiğini söyleyebiliriz. Çeşitli kaynaklar, markanın bu büyümeyi sürdüreceğini söylüyor.

Listenin üçüncü sırasındaysa Asya'nın yükselen yıldızı Xiaomi'yi görüyoruz. Firmanın pazar payı yüzde 5.4 olarak belirtildi. Bu oranın geçen yıl ise yüzde 5.3 olduğunu görüyoruz. Çok fazla olmasa da yine de bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung, Huawei ve Xiaomi bir yana geriye kalan vivo ve OPPO gibi tüm markaların toplam pazar payı ise yüzde 14.5 olarak açıklandı. Tüm verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Marka2024 Pazar Payı2023 Pazar PayıSatışlar1. Samsung%60%66.4Düştü2. Huawei%19.8%11.9Arttı3. Xiaomi%5.4%5.3ArttıDiğer%14.5%16.4Düştü

Kaynak: Shiftdelete

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