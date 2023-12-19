Kawasaki\'den hidrojen yakıtlı motosiklet konsepti

Elektrikli ve içten yanmalı motorlara alternatif olarak hidrojen motorlar gelişmeye devam ediyor. Bu alandaki son çalışma ise Kawasaki'den geldi. Japonya merkezli motor devi, hidrojen yakıtlı ilk motosiklet konseptini tanıttı.

Kawasaki, hidrojen yakıtlı ilk motosiklet konseptini tanıttı

Kawasaki Motors Company CEO'su Hiroshi Ito prototip hakkında bazı detaylar verdi. Kawasaki'nin Ninja H2 SX süperşarjlı motosiklet platformuna dayandığını ifade etti. Dakar Rallisi'nde yarışan HySE-X1 hidrojen aracına benzeyen bir tasarımı bulunuyor.

Hidrojen Destekli Motor anlamına gelen HySE; Kawasaki, Honda, Suzuki, Toyota ve Yamaha tarafından yürütülen bir program. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisini araştıran HySE, Kawasaki'nin yeni prototipine de zemin hazırladı. Şirket, Dakar Rallisi gibi yarışlarda kendi markasını kullanmak istediğini belirtti.

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Japonya'da gerçekleştirilen sunumda prototip motosikletin görüntülerine yer verildi. Bu kapsamda sürüş testlerinin ise yakında başlayacağını dile getirdi. Başarılı olması halinde motosikletler için hidrojen yakıtının uygulanabilirliğini gözler önüne serecek.

Kawasaki'ye göre hidrojenin kullanılabilir hale gelmesi için altyapının da değişmesi gerekiyor. Ancak HySE gibi ortaklıklar, bu tür zorlukların üstesinden gelmek için çalışıyor.

Prototipin motor özellikleri şimdilik belirsiz, ancak Kawasaki'nin alternatif enerji çözümlerine yönelik çalışmalarını gözler önüne serdi. Şirket; Ninja e-1 ve Z e-1 gibi elektrikli modellere, Ninja 7 HEV ve Z 7 HEV gibi hibrit seçeneklere altenratif oluşturmak istiyor.

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