Kayseri'de Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri

16.03.2026 16:25
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji meraklıları için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında çocuk, genç ve teknoloji meraklılarını bilimle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında atölye, söyleşi, yapay zeka eğitimleri ve yarışmalar gibi etkinlikler yapıldı.

Kayseri Bilişim Akademisi ve Kayseri Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programlar, çocuklar ve gençlerden ilgi gördü.

Bilim ve keşif temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar farklı atölyelerde hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Öte yandan akademide düzenlenen yapay zeka ve siber güvenlik eğitimi de teknoloji meraklılarını bir araya getirdi.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Teknoloji, Kayseri, Bilim, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
