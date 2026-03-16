Kayseri\'de Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında çocuk, genç ve teknoloji meraklılarını bilimle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında atölye, söyleşi, yapay zeka eğitimleri ve yarışmalar gibi etkinlikler yapıldı.

Kayseri Bilişim Akademisi ve Kayseri Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programlar, çocuklar ve gençlerden ilgi gördü.

Bilim ve keşif temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar farklı atölyelerde hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Öte yandan akademide düzenlenen yapay zeka ve siber güvenlik eğitimi de teknoloji meraklılarını bir araya getirdi.