KBÜ'den 8 akademisyen kariyer boyu, 14 akademisyen yıllık etki listelerinde yer aldı - Son Dakika
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KBÜ'den 8 akademisyen kariyer boyu, 14 akademisyen yıllık etki listelerinde yer aldı

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KBÜ\'den 8 akademisyen kariyer boyu, 14 akademisyen yıllık etki listelerinde yer aldı
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Karabük Üniversitesinden 8 akademisyen kariyer boyu, 14 akademisyen yıllık bilimsel etki kategorisinde olmak üzere toplam 22 liste başarısı elde etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sonucun araştırma üniversitesi hedefi açısından önemli olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) akademisyenler, uluslararası bilimsel etki değerlendirmelerinde kariyer boyu ve yıllık bilimsel etki kategorilerinde toplam 22 liste başarısı elde etti.

Karabük Üniversitesinden 8 akademisyen kariyer boyu, 14 akademisyen ise yıllık bilimsel etki kategorisinde yer aldı.

Üniversiteden 8 akademisyen kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde yer alırken, 14 akademisyen yıllık bilimsel etki kategorisinde listelendi.

Kariyer boyu bilimsel etki kategorisinde Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Prof. Dr. Okan Ünal, Prof. Dr. İlhan Ceylan, Prof. Dr. Samet Uslu, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Mustafa Nuri Günay ve Doç. Dr. Fatih Aydın yer aldı.

Bu kategoride araştırmacıların akademik kariyerleri boyunca ortaya koydukları bilimsel çalışmaların etkisi, ilgili değerlendirme ölçütleri kapsamında ele alınıyor.

Yıllık bilimsel etki kategorisinde ise Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Samet Uslu, Prof. Dr. Okan Ünal, Prof. Dr. Selhan Karagöz, Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, Prof. Dr. Mustafa Nuri Günay, Prof. Dr. Muhammet Kayfeci, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Prof. Dr. Engin Gedik, Doç. Dr. Fatih Aydın, Doç. Dr. Satiye Korkmaz, Doç. Dr. Ramazan Özmen ve Doç. Dr. Hasan Eker listede yer aldı.

Yıllık bilimsel etki kategorisi, araştırmacıların belirli bir dönemdeki bilimsel performanslarını değerlendirmeye yönelik ölçütleri kapsıyor. İki kategoride elde edilen sonuçlar, akademisyenlerin hem kariyerleri boyunca hem de yıllık değerlendirmelerdeki bilimsel etkilerini ortaya koyuyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademisyenlerin uluslararası bilimsel etki değerlendirmelerinde yer almasının üniversitenin araştırma kapasitesini geliştirme hedefi açısından önem taşıdığını belirtti.

Bilimsel üretimin niteliğinin artırılması, araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine dikkati çeken Kırışık, akademisyenlerin çalışmalarının uluslararası ölçekte görünürlük kazanmasının üniversitenin bilimsel gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Kırışık, araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürülmesinin, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: İHA
Fatih KırışıkTeknolojiRektörGüncelEğitimSon Dakika

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