KBÜ'lü akademisyenlerden İHA'lara yapay zekalı dost-düşman tanıma sistemi - Son Dakika
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KBÜ'lü akademisyenlerden İHA'lara yapay zekalı dost-düşman tanıma sistemi

KBÜ\'lü akademisyenlerden İHA\'lara yapay zekalı dost-düşman tanıma sistemi
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Karabük Üniversitesi'nde yürütülen TÜBİTAK destekli projeyle, İHA'ların görüntüleri işleyerek dost-düşman ayrımı yapması hedefleniyor. Sistem, verileri merkeze göndermeden araçtaki mini bilgisayarda işleyecek.

Karabük Üniversitesinde akademisyenler tarafından TÜBİTAK desteğiyle yürütülen projeyle, insansız hava araçlarının (İHA) havadaki insanlı ve insansız hava araçlarını görüntü tabanlı olarak tanıması ve dost-düşman ayrımının yapay zeka destekli sistemle gerçek zamanlı belirlenmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) akademisyenler tarafından yürütülen "Derin Öğrenme Yaklaşımlarıyla İHA'lar için Gerçek Zamanlı Dost Düşman Hava Aracı Tespit Sistemi Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Ferhat Atasoy'un yaptığı çalışmayla, insansız hava araçlarının (İHA) operasyonel sahalarda karşılaşabileceği hava araçlarını görsel veriler üzerinden gerçek zamanlı olarak tanımlayabilen bir sistem geliştirilmesi hedefleniyor.

Derin öğrenme algoritmalarının kullanılacağı sistemde, İHA tarafından elde edilen görüntülerin merkezi bir istasyona aktarılmadan, hava aracına yerleştirilecek mini bilgisayarlar üzerinde işlenmesi ve sınıflandırılması planlanıyor.

Bu sayede insanlı ve insansız hava araçlarının görüntü tabanlı olarak tanımlanması, dost-düşman ayrımına ilişkin elde edilen verilerin merkezi bir birime aktarılması ve karar destek süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

"Muharebe alanları yapay zekayla şekilleniyor"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ferhat Atasoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın hava araçlarının görsel bazlı tanınmasına yönelik olduğunu söyledi.

Günümüzde muharebe alanlarının yapay zeka teknolojileriyle şekillendiğini belirten Atasoy, "Projemiz, derin öğrenme yaklaşımlarıyla hava araçlarının görsel bazlı tanınmasına yönelik. Bildiğimiz gibi artık muharebe alanları yapay zekayla şekilleniyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda ülkemize katkı sağlamak amacıyla hava araçlarının dost mu, düşman mı olduğunu ayırt etmek için görsele dayalı bir sistem geliştiriyoruz" dedi.

Atasoy, normal şartlarda askeri hava araçlarının tanınmasında radar sistemlerinden yararlanıldığını ifade ederek, iletişim veya bilgi alışverişinin sağlıklı gerçekleştirilemediği durumlarda görsel verilerin önem kazandığını dile getirdi.

"Görüntüler havadaki mini bilgisayarda işlenecek"

Atasoy, geliştirdikleri sistemin önemli özelliklerinden birinin görüntülerin merkezi bir istasyona aktarılmadan İHA üzerindeki küçük bilgisayarlarda işlenmesi olduğunu kaydetti.

Bu yöntemin hızlı karar destek süreçlerine imkan sağlayacağını aktaran Atasoy, "Buradaki kritik noktalardan bir tanesi de şu: Biz bunun için görüntüleri bir istasyona aktarmayacağız. Görüntüler doğrudan havadaki küçük mini bilgisayarlar üzerinde sınıflandırılacak. Dolayısıyla hızlı bir aksiyon alınması için imkan sağlamış olacak" diye konuştu.

Sistemin herhangi bir müdahalede bulunmayacağını, yalnızca merkezi bilgilendirme amacıyla kullanılacağını vurgulayan Atasoy, "Sistemimizin kendi başına ya da herhangi bir müdahale gibi bir durumu söz konusu değil. Merkezi bilgilendirme açısından kullanılacak. Dolayısıyla güvenlik açısından kıymetli olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Projede kullanılan dronların kendi tasarımları olduğunu dile getiren Atasoy, hava araçlarında ihtiyaç duyulan donanımlara göre değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Projenin yaklaşık 100 bin liralık maliyetinin bulunduğunu belirten Atasoy, çalışmanın TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Yapay Zeka, Teknoloji, Tübitak, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KBÜ'lü akademisyenlerden İHA'lara yapay zekalı dost-düşman tanıma sistemi - Son Dakika

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