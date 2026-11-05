KBÜ Pekin'de 21 üniversiteyle görüşüp 5'iyle ortak diplomada ilkesel anlaşmaya vardı - Son Dakika
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KBÜ Pekin'de 21 üniversiteyle görüşüp 5'iyle ortak diplomada ilkesel anlaşmaya vardı

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KBÜ Pekin\'de 21 üniversiteyle görüşüp 5\'iyle ortak diplomada ilkesel anlaşmaya vardı
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Karabük Üniversitesi, Pekin'de 28 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen China Education Expo 2026'ya Türkiye'den katılan 52 üniversite arasında yer aldı. 21 üniversiteyle görüşen KBÜ heyeti, 5 üniversiteyle ortak diploma programlarında ilkesel mutabakata vardı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmek amacıyla Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen China Education Expo 2026'ya katıldı.

Pekin'de düzenlenen fuara Türkiye'den katılan 52 üniversite arasında yer alan Karabük Üniversitesi heyeti, 21 üniversiteyle ikili görüşme gerçekleştirdi, 5 üniversiteyle ortak diploma programları konusunda ilkesel mutabakata vardı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından organize edilen "Study in Türkiye" çatısı altında, 28 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda KBÜ, Türkiye'den katılan 52 üniversite arasında yer aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden bini aşkın üniversite ve yükseköğretim kurumunu buluşturan fuarda üniversiteyi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül ve Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Gökhan Özdemir temsil etti.

Heyet, fuar kapsamında farklı ülkelerden üniversite temsilcileriyle öğrenci ve akademisyen hareketliliği, bilimsel çalışmalar, ortak projeler ve kurumsal anlaşmalar üzerine görüşmeler yaptı.

B2B görüşme programında 21 üniversiteyle bir araya gelen KBÜ heyeti, ortak akademik çalışmalar ve kurumsal iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Görüşmelerde ortak diploma programları da gündeme geldi. Beş üniversiteyle bu programların geliştirilmesine yönelik ilkesel mutabakata varılırken, uygulamaya ilişkin görüşmelerin gelecek dönemde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Fuar boyunca Karabük Üniversitesinin akademik kapasitesi, eğitim imkanlarını ve uluslararası iş birliği potansiyeli de katılımcılara tanıtıldı.

China Education Expo 2026'nın açılış programına katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, KBÜ standını ziyaret etti.

Kaynak: İHA
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