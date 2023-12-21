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Kırıkkale'de Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katılımıyla gerçekleşen Makine Teknolojileri Zirvesi büyük ilgi gördü. - Son Dakika
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Kırıkkale'de Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katılımıyla gerçekleşen Makine Teknolojileri Zirvesi büyük ilgi gördü.

Kırıkkale'de gerçekleştirilen Makine Teknolojileri Zirvesi'ne Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay katıldı. Alpay, programda yaptığı konuşmada savunma ve havacılık sanayisinin teknolojik gelişmenin ana unsuru olduğunu vurguladı. Ayrıca, ASELSAN, HAVELSAN ve MKE AŞ'nin yapısı ve ürünleri hakkında bilgi verildi.

Kırıkkale\'de Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay\'ın katılımıyla gerçekleşen Makine Teknolojileri Zirvesi büyük ilgi gördü.
21.12.2023 - 00:27,
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Kırıkkale'de düzenlenen Makine Teknolojileri Zirvesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katılımıyla yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alpay, İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda, teknolojik gelişmenin ana unsuru ve motorunun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de savunma ve havacılık sanayisi olduğunu belirtti.

Alpay, 2004 yılının savunma sanayisi açısından bir milat olduğunu ifade ederek, ülkede savunma ve havacılık alanında kaydedilen gelişmelere dikkati çekti.

Vali Mehmet Makas da ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine gençlerin yükselteceğini, bunun da savunma sanayisini geliştirmekle olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından ASELSAN, HAVELSAN ve MKE AŞ'nin yapısı ve ürünleriyle ilgili bilgi verildi.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Tolga Topbaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, firma temsilcileri, üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Teknoloji Kırıkkale'de Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katılımıyla gerçekleşen Makine Teknolojileri Zirvesi büyük ilgi gördü. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katılımıyla gerçekleşen Makine Teknolojileri Zirvesi büyük ilgi gördü. - Son Dakika
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