Kırlıkovalı, KAAN\'ın Türk motoruyla 6. nesle ilerlediğini söyledi

F-35 ve B-2 uçaklarının görünmezliğini sağlayan polimer kaplamanın mucidi Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Türk savunma sanayisinin dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6'ya çok rahatlıkla grebileceğini söyledi.

Geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisi ile F-35 ile B-2 hayalet uçaklarında, görünmezlik saplayan polimeri icat eden Türk bilim adamı Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından "Geleceği inşaa et" isimli kariyer programına katıldı. Lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi Kırlıkovalı, öğrencilere girişimcilik ve inovasyon konusunda bilgiler verdi. Kırlıkovalı, programın ardından İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Gelişmelerden çok etkilendim"

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri takip ettiğini ifade eden polimer bilimcisi ve girişimci Ergün Kırlıkovalı, "Türk savunma sanayinde gördüğüm gelişmelerden çok etkilendim. Çok güzel gelişmeler oluyor, tanıdığım insanlar işinde başarılı çok yetkin insanlar" dedi.

"En çok dikkatimi çeken KAAN"

F-22 savaş uçağında olmayan özelliklerin KAAN'da olduğuna dikkat çeken Ergün Kırlıkovalı, "Yapılan işler gerçekten 21. yüzyıl çalışmaları o yüzden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Benim en çok dikkatimi çeken savunma çalışması KAAN uçağı. Şu an yabancı bir motor kullanıyor ama Türk motoru kullandığında ve küçük dokunuşlarla 5. Değil 6. Nesle doğru ilerliyor. Beni de bu durum çok etkiledi. Bugün F-22'lere bile etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyetleri verilmeye çalışılıyor. Halbuki KAAN savaş uçağına bu özellik sıfırdan eklendi. Türk Savunma Sanayi bu hızını devam ettirdiği taktirde dünya ülkeleri arasında 5-6 yıl içerisinde ilk 6'ya çok rahatlıkla girer" ifadelerine yer verdi.