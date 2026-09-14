Kızılırmak Deltası’nda Uluslararası Arazi Ornitolojisi Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, COST Aksiyonu CA22117 EUFLYNET kapsamında düzenlenen "Arazi Ornitolojisinde Temel Beceriler" başlıklı uluslararası eğitim programı, farklı ülkelerden 26 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katılımıyla Kızılırmak Deltası'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin son gününde OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından Kızılırmak Deltası'nda eğitimlerin yürütüldüğü Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'nun 25. yılı da kutlandı. Kutlamada katılımcıların yanı sıra OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Ornitoloji Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Yakup Sancar Barış, Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz da yer aldı.

COST Aksiyonu CA22117 EUFLYNET – A European Flyway Research Network for the Effective Conservation of Migrant Landbirds (Göçmen Karasal Kuşların Etkin Korunması için Avrupa Göç Yolu Araştırma Ağı) kapsamında düzenlenen eğitim programı, 7–11 Eylül 2026 tarihleri arasında Kızılırmak Deltası'nda gerçekleştirildi. OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen programa Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi destek verdi. Eğitime Avusturya, İtalya, Litvanya, Hollanda, Bulgaristan, Kosova, Mısır, Fas, Yunanistan, Polonya, İspanya, İsviçre ve Türkiye'den 26 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

Arazi ornitolojisine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim

Beş gün süren eğitim programında katılımcıların arazi ornitolojisi alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir program uygulandı. Eğitim kapsamında kuş halkalama becerileri, kuşlarda biyometrik ölçümler, sayım teknikleri ve araştırma tasarımı gibi temel konular teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

Programda ayrıca halkalama verilerinin popülasyon çalışmalarında kullanılması, çeşitli R istatistik modellemeleri, farklı izleme teknolojileri, renkli halkalama ve yuva kutusu çalışmaları ile kuş halkalama çalışmalarında DNA örneklemesi ve analizi konularına yer verildi.

Teorik dersler; arazi uygulamaları, kuş gözlemi ve Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'ndaki çalışmalarla desteklendi. Böylece katılımcılar, farklı araştırma ve izleme yöntemlerini doğrudan sahada uygulama ve deneyimleme fırsatı buldu. Eğitimler Magdalena Remisiewicz, Jaroslaw Nowakowski, Marc Illa, Louis Hunninck, Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ortaç Çetintaş tarafından verildi.

Genç araştırmacılar uluslararası bilimsel ağda buluştu

Eğitim programı, teknik bilgi ve uygulamalı becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra farklı ülkelerden genç araştırmacıların bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasına da imkan sağladı. Avrupa'nın farklı bölgelerinden araştırmacıları ortak bilimsel hedefler etrafında buluşturan COST Aksiyonlarının amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim; araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, araştırmacılar arasındaki bilimsel ağların güçlendirilmesi, yeni iş birliklerinin oluşturulması ve ortak araştırma yaklaşımlarının yaygınlaştırılması açısından bir paylaşım ortamı oluşturdu. Farklı ülkelerden gelen katılımcıların beş gün boyunca aynı arazi ve eğitim ortamını paylaşması, mevcut bilgi ve deneyimlerin aktarılmasının yanı sıra gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak araştırmalar ve uluslararası iş birlikleri için yeni bağlantıların kurulmasına da olanak sağladı.

Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'nun 25. yılı kutlandı

Eğitim programı kapsamında, OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından Kızılırmak Deltası'nda yürütülen Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'nun 25. yılı da kutlandı. Uzun yıllardır kesintisiz sürdürülen kuş halkalama çalışmalarının bilimsel araştırma, uzun dönemli izleme ve araştırmacı eğitimi açısından taşıdığı önem vurgulandı. Etkinliğe katılan Ornitoloji Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Yakup Sancar Barış, uzun süreli ekolojik araştırmaların ve izleme çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesinin önemli bir emek ve özveri gerektirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Barış, Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'nda bugüne kadar yürütülen çalışmalara katkı sağlayan araştırmacı, öğrenci ve gönüllülerin çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Kesten: "Uluslararası bilimsel iş birliklerini destekliyoruz"

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, üniversite olarak bilimsel araştırma ve nitelikli eğitimi önemsediklerini ve bu doğrultudaki ulusal ve uluslararası çalışmaları desteklediklerini belirtti. Prof. Dr. Kesten, farklı ülkelerden genç araştırmacıların OMÜ çatısı altında ve Kızılırmak Deltası gibi uluslararası öneme sahip bir alanda bir araya gelmesinin, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri ve bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından değer taşıdığını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Eğitmenlere teşekkür

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ise eğitim boyunca gösterdikleri ilgi, enerji ve aktif katılım nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür etti. Prof. Dr. Yavuz, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşan ve eğitim programının gerçekleştirilmesine katkı sunan eğitmenlere de teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından eğitmenlere günün anısına hediyeleri takdim edildi. Beş günlük program, teorik eğitimleri arazi çalışmalarıyla bir araya getirerek farklı ülkelerden genç araştırmacılar arasında bilgi paylaşımı ve bilimsel etkileşime imkan sağladı. Eğitim, aynı zamanda uzun vadeli araştırma iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik uluslararası bir öğrenme ve çalışma ortamı oluşturdu.