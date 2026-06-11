Koçarlı'dan Robot Başarısı! - Son Dakika
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Koçarlı'dan Robot Başarısı!

Koçarlı\'dan Robot Başarısı!
11.06.2026 09:59
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Aydın'ın Koçarlı ilkokul öğrencileri 'Neşe Robot' ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından tasarlanan ve il birincisi olarak finallere kalan "Neşe Robot", Robot Tasarım Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eğitim gören öğrenciler, geliştirdikleri robot projesiyle önemli bir başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okulda Başlar" projesi kapsamında düzenlenen Robot Tasarım Yarışması'na katılan Atatürk İlkokulu Robotik Kodlama Takımı'nın tasarladığı "Neşe Robot", Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmada önce Aydın birinciliğini elde eden ekip, daha sonra Türkiye genelinde gerçekleştirilen değerlendirmede üçüncülük derecesi alarak başarısını taçlandırdı.

Başarının ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencileri, okul yöneticilerini ve danışman öğretmenleri makamında ağırladı. Öğrencileri tek tek tebrik eden Yiğit, teknoloji ve tasarım alanında gösterdikleri başarının gurur verici olduğunu belirterek çeşitli hediyeler takdim etti. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, öğrencilerin elde ettiği başarının ilçede sevinçle karşılandığı ifade edilirken, projede emeği geçen öğretmen ve idarecilere de teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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