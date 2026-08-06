Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti - Son Dakika
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Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti

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Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi dünya futbolunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yabancı bir futbol içerik üreticisi, Mısırlı yıldızın bordo-mavili takımı tercih etmesini sert sözlerle eleştirdi.

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna katması uluslararası futbol kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor. Yabancı bir futbol içerik üreticisi, yayımladığı videoda Salah'ın Trabzonspor'u tercih etmesine sert tepki gösterdi.

"TRABZONSPOR KİM Kİ?"

İçerik üreticisi, Salah'ın transfer kararını eleştirerek, "Bu nasıl bir saçmalık lütfen Salah? Madem Türkiye'ye gitmek istiyordun Beşiktaş'ı bile mi görmedin, Galatasaray'ı bile mi görmedin? Kalkıp Trabzonspor'a gittin. Trabzonspor kim ki?" dedi.

Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti

"SUUDİ ARABİSTAN'A GİTSEN DAHA İYİYDİ"

Salah'ın kariyeri için farklı bir tercih yapması gerektiğini savunan içerik üreticisi, "Senin seviyende, senin kalibrendeki bir oyuncu için Suudi Ligi'ne gitmiş olsaydın bile daha iyiydi. Al Hilal, Al Ahli ya da Al Nassr... Bir yere gitseydin." ifadelerini kullandı.

Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti

"REKOR KIRACAK ZAMANIN VAR"

Mısırlı yıldızın Avrupa'da üst seviyede futbol oynayabilecek durumda olduğunu söyleyen içerik üreticisi, "Şu an Türkiye'de açık ara en çok parayı senin kazanacağından eminim. Ama yapma be adam! Hâlâ Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, yeni rekorlar kıracak, rekorlarını daha da yukarı taşıyacak vaktin var." dedi.

Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti

"PREMIER LİG'DEN TRABZONSPOR'A NASIL GİDERSİN?"

Salah'ın kısa süre önce Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildiğini hatırlatan içerik üreticisi, transferi şaşkınlıkla karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti

"Sen kelimenin tam anlamıyla bir yıldan kısa bir süre önce dünyanın en zorlu ligi olan Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildin! Ve sadece bir yıl sonra Trabzonspor'da mı oynuyorsun? Liverpool'dan Trabzonspor'a nasıl gidersin? En azından Kevin De Bruyne miadını doldurduğunda Napoli'ye gitti. Sen şu an Kevin De Bruyne'den daha iyisin!"

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Son Dakika Spor Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Celal Esen Celal Esen:
    Konunun para olduğunu anlayanilsen 2 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    Adam haklı dağılın şimdi... 1 0 Yanıtla
  • deniz memiş deniz memiş:
    sen kimsin tipe bak 0 0 Yanıtla
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