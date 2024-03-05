Kripto Para Yasası ve Piyasa Düzenlemesi Meclise Geliyor

Bitcoin'in önce 50 bin sonra da 60 ve 65 bin sınırını yeniden geçmesi ile kripto paralar yeniden popüler hale geldi. Türkiye'de ise kripto para yasası uzun süredir gündemde. Son ortaya çıkan ayrıntılara bakılırsa kripto para yasası ve kripto para piyasaları düzenlemesi çok yakında meclise geliyor.
Kripto para yasası ve piyasa düzenlemesi ne zaman meclise geliyor?
TRT'nin haberine göre AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto para piyasa düzenlemesi için sona yaklaştıklarını açıkladı. Buna göre kripto para yasası Ramazan bayramı sonrası TBMM gündemine gelecek. Peki ama Türkiye bu kripto para düzenlemesi ile ne amaçlıyor?
Bu anlamda AKP Grup Başkanı Güler, Hazine Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonrası yasa teklifi çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Bu kripto para düzenlemesi için AKP Bilgi ve İşlem Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve uzman milletvekilleri hazırlık yaptı.
Şu an için hükümetin bu yasa ile uluslararası standartlarda bir piyasa düzenlemesi hazırladıkları biliniyor. Özellikle kripto para piyasası son yıllarda kullanıcılara yaşattığı mağduriyetlerle öne çıkıyor. Bu mağduriyetlerin önlenmesi adına Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına lisans vermesi gündemde.
Bitcoin, rekor tazeledi!
SPK'nın bu lisansla kripto para borsalarına asgari uyulması gereken güvenlik ve finansal şartlar sunması beklentiler arasında. Şu an için bu düzenleme ile kripto para vergisi gelip gelmeyeceği ise belli değil. Ancak tahminler kripto para kazançları için uluslararası standartlarda bir gelir vergisi getirileceği yönünde.
ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri uzun süredir kripto para yasası ve piyasa düzenlemelerine sahip. Türkiye ise kripto paraların yeniden yükselişe geçtiği 2022 yılından beri yasal düzenleme yapmaya çalışıyor.
Kripto para piyasalarına yapılacak düzenleme özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması açısından önemli. Bitcoin'in 67 bin sınırına dayanması sonrası kripto para yatırımları da yeniden zirveye çıktı. Özellikle son bir haftada büyük yükseliş ve düşüşler yapan riskli meme coinler yükselişe geçti. Uzmanlar özellikle bu tür kripto paralara yatırım yaparken yatırımcıların dikkatli olmasını istiyor. Sizce Türkiye kripto paralar için yasal düzenleme yapmakta gecikti mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Kripto Para Yasası ve Piyasa Düzenlemesi Meclise Geliyor - Son Dakika
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