Kütahya Teknokent'ten Antalya'ya Ziyaret - Son Dakika
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Kütahya Teknokent'ten Antalya'ya Ziyaret

Kütahya Teknokent\'ten Antalya\'ya Ziyaret
04.07.2026 22:01
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Kütahya Teknokent heyeti, Antalya'da bilgi paylaşımını güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya Tasarım Teknokent heyeti, kurumsal iş birliklerini geliştirmek ve teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla Antalya Teknokent'e ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir'e ziyarette Kurumsal İletişim Koordinatörü M. Enes Bilgili, İdari ve Mali İşler Koordinatörü Yunus Emre Telli, Murat Örengül ile Girişimcilik ve Proje Koordinatörü Muhammed Bekmezci eşlik etti. Heyet, Antalya Teknokent Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Dr. İbrahim Yavuz ile bir araya geldi. Görüşmede, Kütahya Tasarım Teknokent'in TGBD üyeliği dolayısıyla Dr. İbrahim Yavuz'a plaket takdim edildi.

Ziyaret kapsamında Antalya Teknokent'in faaliyetleri, yönetim modeli ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. İki kurumun personelleri de bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu ve deneyimlerini paylaştı. Gerçekleştirilen görüşmelerde, Kütahya Tasarım Teknokent ile Antalya Teknokent arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi. Ayrıca Antalya Teknokent'in, Kütahya Tasarım Teknokent'e mentörlük desteği sağlaması konusunda ortak bir anlayışa varıldığı ifade edildi.

Ziyaretin sonunda Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz'a Kütahya'nın simgelerinden olan çini tabak hediye ederek misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaretin, iki teknokent arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine ve gelecekte hayata geçirilecek ortak projelere zemin hazırlaması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Antalya, Kütahya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kütahya Teknokent'ten Antalya'ya Ziyaret - Son Dakika

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