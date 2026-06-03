Malatya\'da Öğrencilerden Yenilikçi Robot Projeleri

Malatya'da lise öğrencileri tarafından geliştirilen mayın toplayan robot kol, yangın algılama sistemi, engelleri aşabilen akıllı robot ve uçak projeleri dikkat çekti.

Yeşilyurt ilçesindeki Beydağı Anadolu Lisesi'nde Proje Koordinatörü Kimya Öğretmeni Mehmet Ergin öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, öğrenciler savunma sanayisinden afet yönetimine kadar birçok alanda kullanılabilecek projeler geliştirdi. Okulda bugüne kadar 90'ın üzerinde proje hazırlanırken, çok sayıda çalışma çeşitli bilim etkinliklerinde sergilendi.

Robot kol, mayınlı arazilerde güvenli müdahaleyi amaçlıyor

Projeler arasında öne çıkan akıllı robot kol, mayınlı arazilerde güvenli müdahaleyi amaçlıyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen sistemin, askerlerin ve askeri araçların riskli bölgelere girmeden mayınların tespit edilip toplanmasına katkı sunması hedefleniyor.

"Can ve mal kaybına karşı erken uyarı"

Yangınların erken tespit edilmesine yönelik geliştirilen sensör sistemi ise alev ve dumanı algılayarak ilgili kurumlara otomatik bildirim gönderiyor. Kızılötesi sensörlerle çalışan sistemin, yangın belirtilerini tespit ettikten sonra yaklaşık 30 saniye içerisinde itfaiye ve ilgili yardım kuruluşlarına ihbarda bulunabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Projeyle ilgili bilgi veren öğrenci Orhan Nacar, son dönemde yaşanan yangınlardan etkilenerek bu sistemi geliştirdiklerini belirterek, "Ülkemizde son zamanlarda yangınlar çok fazla arttı. Bu projede yangınlarda erken uyarıyı sağlayarak can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Özellikle insanlar gece uyurken duman zehirlenmesinden dolayı yangını fark edemiyorlar. Projemiz dumanı ve alevi algılayabildiği için erken bir şekilde acil yardım kuruluşlarına haber veriyor" dedi.

"Sorunu algılıyor, işliyor ve çözüyor"

Öğrenciler Mustafa Doğan ve Kevser Biri tarafından geliştirilen akıllı robot ise karşılaştığı engelleri algılayarak çözüm üretme özelliğiyle dikkat çekiyor. Robotun çalışma prensibini anlatan Mustafa Doğan, "Bu robot önündeki engeli anlayıp onu aşmak için bir çözüm üretiyor. Sorunu algılıyor, işliyor ve çözüyor" ifadelerini kullandı. Doğan, robotun özellikle savunma sanayisinde askeri araçların önündeki engelleri önceden tespit ederek çözüm üretmesinde kullanılabileceğini belirtti.

"Projeler savunma sanayimize doğrudan katkı sunuyor"

Okul Müdürü Metin Benli ise öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek, "Beydağı Anadolu Lisesi, ilimizin teknik, sosyal ve kültürel anlamda projelerine değer katan çok önemli bir kurumudur. İlimiz ve bölgemizin gelişiminde önemli rol alan projeler üretiyoruz. Bu projeler savunma sanayimize doğrudan katkı sunuyor" diye konuştu. - MALATYA