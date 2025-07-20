Mars'a İnsanlı İniş İçin Yeni Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Mars'a İnsanlı İniş İçin Yeni Proje

Mars\'a İnsanlı İniş İçin Yeni Proje
20.07.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESA, Mars'ın atmosferini inceleyecek 'M-MATISSE' projesiyle gelecekteki insanlı görevleri güvenli kılmayı hedefliyor.

ESA, Mars'a insanlı inişi sağlamak amacıyla Britanya öncülüğünde 'M-MATISSE' adlı bir proje bir geliştiriyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) değerlendirme sürecinde olan yeni bir uzay görevi, Mars'a insanlı inişi mümkün kılabilecek bilimsel altyapıyı oluşturmayı amaçlıyor. İngiltere liderliğindeki 'M-MATISSE' adlı proje, Kızıl Gezegen'in uzay hava koşullarını detaylı biçimde inceleyerek gelecekteki insanlı görevlerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.

'M-MATISSE (Mars Magnetosphere ATmosphere Ionosphere and Space-weather SciencE)', Mars'a iki robotik yörünge aracı göndermeyi planlıyor. Bu araçlar, gezegenin manyetosferi, iyonosferi ve termosferi gibi atmosfer katmanlarını; ayrıca yüzeye yakın atmosfer ve radyasyon düzeylerini inceleyecek. Görev onay alırsa, Mars'ın uzay havasını tüm katmanlarıyla araştırmaya odaklanan ilk özel görev olacak.

Leicester Üniversitesi'nden Dr. Beatriz Sanchez-Cano, bu görevin, Güneş'ten gelen enerji ile parçacıkların Mars atmosferinde nasıl emildiğini ve yüzey süreçlerini nasıl etkilediğini ortaya koyacağını bildirdi. Bu bilgilerin, özellikle insanlı görevlerde yaşanabilecek radyasyon tehlikelerini öngörmek ve önlem almak açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Dr. Sanchez-Cano, "Mars'taki uzay havası koşullarını anlamak, hem robotik hem de insanlı görevler için hayati. Dünya'daki uzay hava izleme deneyimimizden bu tür tehlikelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

Görevde kullanılacak iki uzay aracına 'Henri' ve 'Marguerite' adları verildi. 'Henri', Mars'ın plazma sisteminde yer alacak; 'Marguerite' ise daha uzak bir bölgede, Güneş rüzgarı etkisinin yoğun olduğu bölgeleri gözlemleyecek. Bu strateji sayesinde, Mars'ın atmosferi üzerindeki Güneş rüzgarı etkisi hem yakın hem uzak mesafeden eş zamanlı olarak izlenebilecek. Bu da Mars atmosferinin nasıl evrildiği ve yaşanabilirliğe dair hangi şartlara sahip olduğu konusunda yeni bilgiler sağlayacak.

Görev önerisinin, ESA'nın 'orta ölçekli görev' programı için değerlendirme sürecinde olduğu kaydedildi. Üç adaydan biri olan 'M-MATISSE', 2026 yılı ortasında açıklanacak kararı bekliyor. Görev seçilirse, Birleşik Krallık parçacık ölçüm cihazlarının tamamından ve bilimsel veri yönetim merkezinden sorumlu olacak. İngiltere bu sayede, Mars'ta şimdiye dek elde edilmiş en hassas iyon, nötral ve elektron ölçümlerini yapacak. 'M-MATISSE' görevi, yalnızca bilimsel veri değil, gelecekte Mars'a ayak basacak astronotların güvenliği için de bir kalkan görevi görecek.

Mars'ın uzay iklimi hakkında doğru tahminler yapılabilmesi, yaşanabilir bölgelerin belirlenmesi ve görev ekipmanlarının dayanıklılığı açısından bu tür araştırmalar hayati kabul ediliyor. Eğer 'M-MATISSE' onay alırsa, Mars'a giden yol biraz daha netleşmiş olacak.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mars'a İnsanlı İniş İçin Yeni Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

11:50
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
11:34
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 14:19:33. #7.13#
SON DAKİKA: Mars'a İnsanlı İniş İçin Yeni Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.