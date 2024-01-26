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NASA'nın Mars'taki helikopteri Ingenuity acil iniş gerçekleştirdi - Son Dakika
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BBC

NASA'nın Mars'taki helikopteri Ingenuity acil iniş gerçekleştirdi

NASA'nın Mars'taki helikopteri Ingenuity, pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi. Ingenuity bundan sonra uçamayacak. Küçük helikopter, çok ince olan Mars atmosferinde uçuşun mümkün olduğunu kanıtlamıştı. Ingenuity'nin toplam 58 uçuş yapması planlanıyordu, fakat 72 defa uçmayı başardı. Ingenuity'nin devre dışı bırakılmasının nedeni, Perseverance'ın hızla ilerlemeye başlayacak olmasıdır.

NASA\'nın Mars\'taki helikopteri Ingenuity acil iniş gerçekleştirdi
26.01.2024 - 06:44,
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NASA’nın Mars’taki helikopteri Ingenuity (Maharet), pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirdi.

Başka bir gezegende uçak ilk araç olarak tarihe geçen Ingenuity, bundan sonra uçamayacak.

NASA’dan Bill Nelson, Ingenuity’nin planlanandan çok daha uzun süre uçmayı başardığını ve “insanlığın Güneş Sistemi’ndeki gelecek uçuşlarına giden yolu döşediğini” söyledi.

48 cm yüksekliğindeki küçük helikopter dik bir şekilde iniş yapmayı başarsa da bir daha kıpırdaması pek mümkün gözükmüyor.

Nelson “Bu araç sayesinde imkansızı mümkün kıldık” dedi.

Ingenuity Kızıl Gezegen’e Şubat 2021’de, tekerlekli Perseverance (Sebat) aracının içinde gönderilmişti.

Küçük helikopter, çok ince olan Mars atmosferinde uçuşun mümkün olduğunu kanıtlamıştı.

Ingenuity gerçekleştirdiği uçuşlarla Perseverance’ın hangi yöne doğru ilerletileceği konusunda da fikir vermişti.

Helikopterin toplam 58 uçuş yapması planlanıyordu. Fakat bunu aşarak 72 defa uçmayı başardı.

BBC Bilim Muhabiri Jonathan Amos, pek çokları Ingenuity’nin arkasından üzülse de aslında bu aracı devre dışı bırakmanın zamanı geldiğini söylüyor.

Bunun nedeniyse Perseverance’ın Jezero Krateri’ne tırmanmak için hızla ilerlemeye başlayacak olması.

Ingenuity hâlâ faal olsaydı ya Perseverance’a yetişmekte zorlanacaktı ya da Perseverance onun yetişebilmesi için yavaşlatılmak zorunda kalacaktı.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Teknoloji NASA'nın Mars'taki helikopteri Ingenuity acil iniş gerçekleştirdi - Son Dakika

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