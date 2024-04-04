Mart Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu

Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. Yeni seri ilk etapta sağlamlık gibi konularda eleştiri alsa da genel anlamda kullanıcıların beğenisini kazandı. Tabii bununla birlikte markanın ürün yelpazesi genişledi ve bu doğrultuda AnTuTu gibi platformlar tarafından her ay paylaşılan raporlarda da önemli değişiklikler meydana geldi. Peki an itibariyle üreticinin en hızlı cihazları hangileri? İşte en hızlı Apple cihazlar listesi!
Mart ayının en hızlı Apple cihazlar listesi
Kullanıcıların ne çok merak ettiği konu doğal olarak geçen sene tanıtılan iPhone 15 modellerinin nasıl bir performans göstereceği oldu. Bilindiği üzere seride standart ve Pro modellerin farklı işlemcilerden güç alması ciddi performans farklarının olduğu şeklinde soru işaretlerine neden oldu.
AnTuTu tarafından paylaşılan son listeye göre mart ayının en hızlı Apple ürünü 2 milyon 154 bin 189 puanlı 12.9 inç iPad Pro 6. Son zamanlarda zirveye adeta demir atan tableti 1 milyon 956 bin 845 puanla kardeşi 11 inç iPad Pro 4 takip etti.
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Listenin üçüncü sırasında da 11 inçlik iPad Pro 3 modeli yer alıyor. 1 milyon 761 bin 396 puan alan cihazın ardından 1 milyon 721 bin 937 puanla 12.9 inç iPad Pro 5geliyor.
iPhone 15 Pro'ların an itibariyle en güç mobil işlemcilerden birisi Apple A17 Pro'dan güç aldığını belirtelim. iPhone 15 Pro altıncı, 15 Pro Max ise yedinci sırada kullanıcıların karşısına çıkıyorlar.
iPad Pro 6 (12.9 inç) Apple M2 8GB + 256GB: 2.154.189 puan
iPad Pro 4 (11 inç) Apple M2 8GB + 128GB: 1.956.845 puan
iPad Pro 3 (11 inç) Apple M1 8GB + 128GB: 1.761.396 puan
iPad Pro 5 (12.9 inç) Apple M1 16GB + 1024GB: 1.721.937 puan
iPad Air 5 Apple M1 8GB + 256GB: 1.695.502 puan
iPhone 15 Pro Apple A17 Pro 8GB + 256GB: 1.520.261 puan
iPhone 15 Pro Max Apple A17 Pro 8GB + 256GB: 1.501.317 puan
iPhone 14 Pro Apple A16 Bionic 6GB + 256GB: 1.425.658 puan
iPhone 14 Pro Max Apple A16 Bionic 6GB + 256GB: 1.421.260 puan
iPhone 15 Plus Apple A16 Bionic 6GB + 128GB: 1.374.323 puan
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
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