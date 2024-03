Teknoloji

Skydance New Media ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. Ödüllü yazar ve yönetmen Amy Hennig liderliğindeki Skydance New Media ve Marvel Games, yaklaşan aksiyon-macera oyunuyla ilgili yeni detayları paylaştılar.

2025'te çıkacak olan Marvel 1943: Rise of Hydra fragmanı:

Fragman, oyuncuları II. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikayeye götürüyor ve farklı noktalarda oynanabilen dört kahramanın maceralarını öne çıkarıyor.

Oyunun hikayesi, oyunculara dört ana karakteri kontrol etme fırsatı sunuyor: genç Steve Rogers, yani Kaptan Amerika, Kral T'Challa'nın dedesi ve II. Dünya Savaşı döneminin Kara Panter'i olan Azzuri, ABD askeri ve Howling Commandos üyesi Gabriel Jones, ve işgal altındaki Paris'te görev yapan Wakandalı bir casus olan Nanali. Her bir karakterin benzersiz yetenekleri, oyunculara farklı deneyimler sunacak.

Yeni hikaye fragmanı, 20 Mart 2024 tarihinde Epic Games'in State of Unreal etkinliğinde paylaşıldı. Skydance New Media ve Epic Games'in Unreal Engine 5.4'ünün güncel özelliklerini kullanarak, Marvel 1943: Rise of Hydra'nın görsel olarak etkileyici bir deneyim sunması hedefleniyor. Fragman ayrıca, Kaptan Amerika ve Kara Panter arasında geçen önemli bir sahneyi de içeriyor.

Oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.