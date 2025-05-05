MCBÜ TEKNOFEST'te İki Birincilik Kazandı - Son Dakika
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Teknoloji

MCBÜ TEKNOFEST'te İki Birincilik Kazandı

MCBÜ TEKNOFEST\'te İki Birincilik Kazandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, KKTC'deki TEKNOFEST'te iki kategoride birincilik elde etti.

05.05.2025 17:19
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Manisa Celal Bayar Üniversitesinin TEKNOFEST takımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs'ta düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, 2 kategoride birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Pagit Spektrum: DEEPNETS takımı, "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde "Denizlerdeki Atık Ağ Sorununa Biyolojik Ağlarla Çözüm" adlı projeyle birincilik ödülü kazandı.

TÜBİTAK paydaşlığında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması'nda ise "MCBÜ OptiTech 2" takımı, geliştirdikleri "OptiFuture" projesiyle TÜBİTAK Sunum Ödülleri'nde birincilik elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, yarışmaya 52 takım ve 215 öğrenciyle katıldıklarını belirterek, başarılarıyla kendilerini gururlandıran öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

Kibar, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin genç beyinleri, TEKNOFEST gibi uluslararası düzeyde prestijli bir organizasyonda, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunarak bizleri gururlandırdı. Akademik bilgi ile pratik uygulamayı birleştiren projeler, üniversitemizin eğitimde ve araştırmada geldiği seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji MCBÜ TEKNOFEST'te İki Birincilik Kazandı - Son Dakika

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