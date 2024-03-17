Elektrikli otomobiller, uzun yıllardır enerji verimliliği konusunda tartışma konusu haline geldi. İçten yanmalı araçlara kıyasla menzilde sınıfta kalan elektrikli otomobiller, Mercedes ile yeni bir sayfa açıyor olabilir. Alman otomotiv devi, konsept aracının 100 km'de rekor kıran bir enerji verimliliğine ulaştığını açıkladı.
Mercedes-Benz Vision EQXX 100 km'de 7,4 kWh enerji harcadı
Mercedes-Benz, Vision EQXX konseptiyle elektrikli otomobil verimliliğinin sınırlarını zorladı. Otomobil, kısa süre önce Suudi Arabistan ve BAE'de test edildi. Çöl koşullarında 1010 km menzillik bir yolu 100 km'de 7,4 kWh gibi dikkat çeken bir enerji skoruyla tamamladı.
Rekor kıran yolculukta Vision EQXX; Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden BAE'nin Dubai kentine 14 saat 42 dakikada gitti. EQXX, 33° C'yi aşan sıcaklıklara rağmen enerji verimliliğini koruyarak, Almanya'dan İngiltere'ye yapılan bir sürüşün mesafe rekorunu geride bıraktı.
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Dikkat çekici bir diğer detay ise batarya, Dubai'ye vardığında hala 309 km menzile sahipti. Koşullar sabit kalsaydı, Mercedes EQXX'in tek bir şarjla toplamda yaklaşık 1319 km yol kat edebileceği dile getirildi.
Çölde yapılan test yolculuğu, Vision EQXX'in verimlilik sistemlerini gözler önüne serdi. Ayrıca Mercedes, elektrikli araç menzilini önemli ölçüde azaltabileceğini ve zorlu sıcaklıklara dayanabileceğini kanıtladı. Bu kapsamda ısı pompası, bataryayı etkilemeden motoru korumayı başardı. Ayrıca güneş panelleri ise yol boyunca 1,8 kWh enerji toplayarak 24 km ekstra menzil ekledi.
Mercedes, çöl sürüşünden çıkarılan derslerin gelecekteki elektrikli araçlarda verimliliği artıracağını söyledi. Vision EQXX ise uzun mesafeli elektrikli ulaşım için sınırları zorlamaya devam ediyor.
Son Dakika › Teknoloji › Mercedes-Benz Vision EQXX, 100 km'de rekor kıran enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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