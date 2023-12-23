Meta, sanal bahis reklamları nedeniyle milyonlarca euroluk cezaya çarptırıldı

Teknoloji devi Meta, çatısı altında barındırdığı sosyal medya uygulaması Facebook'ta yaptığı bir usülsüzlük sebebiyle milyonlarca euroluk dev bir cezaya çarptırıldı. Aktarılan bilgilere göre uygulanan bu ceza, sanal bahis sektörü için uygulanan kısıtlamalara dayanıyor. İşte detaylar

Meta, sanal bahis reklamlarına ev sahipliği yapıyor

2018 yılı itibarıyla sanal bahis reklamlarını yasaklayan İtalya, bu husustaki denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu denetimi gerçekleştiren devlet otoritesi Agcom, hiçbir hataya tolerans göstermeyerek devletin bu husustaki katı tavrını gözler önüne seriyor. İlgili kısıtlamalar kapsamında yasaklanan sanal bahis reklamlarına göz yumarak bünyesi dahilinde yayımlamaya devam eden Meta, ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Agcom, gerçekleştirdiği denetimler dahilinde Meta'ya bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal medya platformlarında sanal bahis içerikleri tespit etti. 5 adet Instagram ve 13 adet Facebook olmak üzere toplamda 18 hesabın sanal bahisi yaygınlaştırmak üzere kullanıldığını fark eden otorite, bu bulgular üzerine cezai sürecin başlatılmasını sağladı.

Mobil pazarlama için en iyi yapay zeka aracı: Gamelight'i keşfedin!

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta, bünyesindeki sosyal medya platformlarında sanal bahis içeriklerine ve reklamlarına izin verdiği için toplamda 5,85 milyon euroluk dev bir para cezasına çarptırıldı.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket, aldığı bu büyük cezanın ardından önlem niteliğinde adımlar aracak mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.