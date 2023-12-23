 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meta, sanal bahis reklamları nedeniyle milyonlarca euroluk cezaya çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Meta, sanal bahis reklamları nedeniyle milyonlarca euroluk cezaya çarptırıldı

Teknoloji devi Meta, çatısı altında barındırdığı sosyal medya uygulaması Facebook'ta yaptığı bir usülsüzlük sebebiyle milyonlarca euroluk dev bir cezaya çarptırıldı. İtalya'nın sanal bahis reklamlarını yasaklaması üzerine, Meta'nın bünyesindeki Instagram ve Facebook hesaplarında sanal bahis içeriklerine izin verdiği tespit edildi ve şirkete 5,85 milyon euroluk bir para cezası kesildi.

Meta, sanal bahis reklamları nedeniyle milyonlarca euroluk cezaya çarptırıldı
23.12.2023 - 14:27,
Abone Ol

Teknoloji devi Meta, çatısı altında barındırdığı sosyal medya uygulaması Facebook'ta yaptığı bir usülsüzlük sebebiyle milyonlarca euroluk dev bir cezaya çarptırıldı. Aktarılan bilgilere göre uygulanan bu ceza, sanal bahis sektörü için uygulanan kısıtlamalara dayanıyor. İşte detaylar

Meta, sanal bahis reklamlarına ev sahipliği yapıyor

2018 yılı itibarıyla sanal bahis reklamlarını yasaklayan İtalya, bu husustaki denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu denetimi gerçekleştiren devlet otoritesi Agcom, hiçbir hataya tolerans göstermeyerek devletin bu husustaki katı tavrını gözler önüne seriyor. İlgili kısıtlamalar kapsamında yasaklanan sanal bahis reklamlarına göz yumarak bünyesi dahilinde yayımlamaya devam eden Meta, ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Agcom, gerçekleştirdiği denetimler dahilinde Meta'ya bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal medya platformlarında sanal bahis içerikleri tespit etti. 5 adet Instagram ve 13 adet Facebook olmak üzere toplamda 18 hesabın sanal bahisi yaygınlaştırmak üzere kullanıldığını fark eden otorite, bu bulgular üzerine cezai sürecin başlatılmasını sağladı.

Mobil pazarlama için en iyi yapay zeka aracı: Gamelight'i keşfedin!

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta, bünyesindeki sosyal medya platformlarında sanal bahis içeriklerine ve reklamlarına izin verdiği için toplamda 5,85 milyon euroluk dev bir para cezasına çarptırıldı.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket, aldığı bu büyük cezanın ardından önlem niteliğinde adımlar aracak mı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Facebook, İtalya, Ceza, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta, sanal bahis reklamları nedeniyle milyonlarca euroluk cezaya çarptırıldı - Son Dakika


15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları

Son Dakika
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz, 'Alı-Kara' dizisinde bir araya geliyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: Meta, sanal bahis reklamları nedeniyle milyonlarca euroluk cezaya çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement