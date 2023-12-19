Microsoft, Zen 5 işlemcili yeni Xbox için 2026\'yı hedefliyor

Microsoft, yeni Xbox konsolu için kolları sıvamış durumda. PlayStation 6'dan daha önce davranmak isteyen şirket, bu konuda AMD'nin çok daha güçlü Zen 5 işlemcisini tercih edebilir. Ortaya çıkan iddialar, şirketin lansman tarihini belirlediğini söylüyor.

Zen 5 işlemcili Xbox için tarih 2026 mı?

Son raporlara göre Microsoft, yeni nesil Xbox konsolu için 2026 yılını hedefliyor. Bu da yeni cihazın, Sony'nin 2027 civarında piyasaya sürmesi beklenen PlayStation 6'dan daha önce tanıtılacağı anlamına geliyor.

ABD'de yürütülen bir soruşturmadan sızdırılan belgeler, yeni Xbox'ın özelliklerini de ortaya koydu. Microsoft ve AMD'nin birlikte çalışarak Zen 5 mimarisini konsola yerleştirileceği iddia edildi. Kaynaklar, Microsoft'un tanıtım tarihini geriye çektiğini ve bu yüzden Zen 6'yı kullanmayacağını dile getirdi.

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Microsoft, bir sonraki Xbox'ı PlayStation 6'dan önce piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu da Xbox 360 ve PlayStation 3 dönemindeki rekabete benziyor. Xbox'ı neredeyse bir yıl daha erken tanıtan Microsoft, oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

İlk modelin PlayStation'dan daha az güçlü olabileceği düşünülüyor. Ancak Microsoft'un, birden fazla Xbox One modeli geliştirerek Xbox'ı zaman içinde güçkendirdiğini hatırlatmak gerekiyor. Benzer bir taktik, yeni konsolda da uygulanabilir.

Ayrıca şirketin PlayStation 6 ile fiyat konusunda da rekabet etmesi bekleniyor. Bu yüzden daha düşük sistemlere sahip bulut odaklı bir Xbox piyasaya sürebileceği söyleniyor. Bu aynı zamanda Game Pass ve bulut oyunlarına yönelik stratejisini geliştirecek.

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