Milli Muharip Uçak KAAN\'ın İlk Uçuşu Yakında

Türk havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler devam ediyor. Milli savaş uçağı KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

MMU KAAN ilk uçuş ne zaman yapılacak?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ın, en son 27 Aralık olarak açıklanan ilk uçuş tarihi ertelendi. Edinilen bilgiye göre; yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın, birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Milli Muharip Uçak KAAN'ın üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak

Milli Muharip Uçak radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretiliyor. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan milli savaş uçağı; çift motorlu, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak.

Milli Muharip Uçak, çift kuyruk, çift motor ve köşeli yapısıyla dikkat çekiyor. 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe, 14 metre de kanat açıklığına sahip. 55 bin feet irtifaya çıkabilecek uçak, sesten 1.8 kat daha hızlı uçabilecek. Öte yandan burun kısmına ASELSAN tarafından üretilecek radarın yerleştirilmesi planlanıyor.

ASELSAN ayrıca milli muharip uçakta kullanılacak elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini de geliştiriyor. Uçakta radarda görünmezlik özelliğini güçlendirmek adına, silahların gövde içinde taşınmasını sağlayan bölümler de düşünüldü. Milli savaş uçağı, dördü gövde içinde dördü de gövdenin yanlarında olmak üzere sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.