Mobilite Zirvesi: Yapay Zeka ile Müşteri Deneyimi - Son Dakika
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Teknoloji

Mobilite Zirvesi: Yapay Zeka ile Müşteri Deneyimi

Mobilite Zirvesi: Yapay Zeka ile Müşteri Deneyimi
27.05.2025 11:21
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AloTech, 170 sektör profesyoneli ile mobilite çağında müşteri deneyimini yapay zeka üzerinden ele aldı.

ALOTECH 'Mobilite Çağında Müşteri Deneyimi: Otomotiv, Ulaşım ve Enerji' başlıklı özel etkinliğinde 170 sektör profesyonelini buluşturdu. Etkinlikte, mobilite çağında müşteri deneyiminin geleceğini şekillendiren yapay zekanın etkisi masaya yatırıldı

AloTech, ulaşım, otomotiv ve enerji sektörlerinde yapay zekanın müşteri deneyimine etkilerini ele aldığı önemli bir zirve düzenledi. 100 yılı aşkın süredir İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki Feriye Sarayı'nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen 'Mobilite Çağında Müşteri Deneyimi' başlıklı etkinlik, yaklaşık 170 sektör profesyoneline ev sahipliği yaptı.

'GLOBAL TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLMA İDDİAMIZI SÜRDÜRMEYI MİLLİ BİR GÖREV KABUL EDİYORUZ'

Açılış konuşmasındı gerçekleştiren AloTech Kurucu Ortağı ve CEO'su Cenk Soyak, şirketlerinin global vizyonuna ve yapay zekanın stratejik önemine değinerek şu açıklamada bulundu: "Mobilite sektörü, yapay zeka ile devrim niteliğinde bir dönüşümün eşiğinde. Ulaşım, otomotiv ve enerji alanlarında müşteri deneyimini yeniden tanımlamak, verimliliği artırmak ve yenilikçi hizmetler sunmak için yapay zeka kilit bir rol oynuyor. AloTech olarak bu dönüşüme öncülük etmeyi ve Türkiye'den global pazara açılan bir teknoloji şirketi olma iddiamızı sürdürmeyi milli bir görev addediyoruz. Bu zirve de vizyonumuzu paylaştığımız ve sektörlerle geleceği tasarladığımız önemli bir adım oldu."

'YAPAY ZEKAYI, İNSANI GÜÇLENDİREN BİR TEKNOLOJİ OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ'

AloTech Kurucu Ortağı ve CTO'su İdris Avcı ise yapay zekanın pratik uygulamalarına ve insan faktörüne dikkat çekerek şöyle konuştu: "Yapay zekayı insanı güçlendiren ve destekleyen bir teknoloji olarak konumlandırıyoruz. Özellikle müşteri hizmetlerinde yapay zeka, temsilcilerimizin rutin işlerden sıyrılarak daha karmaşık ve empatik görevlere odaklanmasını sağlıyor. Doğru yapay zeka çözümleriyle verimliliği artırırken, çalışan ve müşteri memnuniyetini de yükseltmek mümkün. Bu noktada teknolojiyi insan odaklı sunarak işletmelere değer katmayı amaçlıyoruz."

SEKTÖR UZMANLARI YAPAY ZEKA İLE MOBİLİTE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Zirvede, alanında uzman isimler yapay zekanın sektörel uygulamalarını ve müşteri deneyimine etkilerini ele aldı. Enerji sektöründen Zorlu Enerji Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Yöneticisi Onur Peker ve Eşarj'ın Müşteri Deneyimi Yöneticisi Merve Varlı, yapay zeka ile arıza öngörüsü ve proaktif bakımı tartıştı. Chery & Jaecoo'nun Müşteri Deneyimi Yöneticisi Burak Ağaoğlu kişiselleştirilmiş pazarlama deneyimlerini aktardı. Concentrix'in Hesap Yöneticisi Adem Uyanık da BPO perspektifinden operasyonel verimlilik artışını değerlendirirken; Müşteri Deneyimi Danışmanı Birkan Babakol ise uçtan uca müşteri yolculuğu tasarımı ve yapay zeka entegrasyonunun önemini vurguladı.

ALOTECH'IN MOBİLİTE ODAKLI YENİLİKÇİ YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERI İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte, AloTech Ön Satış Yöneticisi Bertuğ Demir, CX Insights, AI Avatar, Agent Assist ve akıllı otomasyon çözümleri gibi mobilite sektörüne yönelik yenilikçi yapay zeka ürünlerini tanıttı. Canlı demolarla desteklenen sunumlarda, bu çözümlerin müşteri deneyimini iyileştirme ve operasyonel verimliliği artırma potansiyeli vurgulandı. Etkinlikteki interaktif anket de katılımcıların yapay zekadan temel beklentisinin müşteri deneyimini geliştirmek olduğunu ve yapay zeka adaptasyonuna hazır olduklarını gösterdi.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mobilite Zirvesi: Yapay Zeka ile Müşteri Deneyimi - Son Dakika

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