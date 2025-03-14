Motobike İstanbul Fuarı\'nda yenilikçi motosikletler ve teknolojiler büyüledi!

İstanbul Fuar Merkezi'nde tüm hızıyla devam eden Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. Açılışın ardından, Haberler.com ekibi fuar katılımcılarıyla hem sektörü hem de fuarı konuştu.

DAHA YEŞİL ÜRETİM

Muhabirimiz Muhammed Fatih İnce, fuarda Volta Motor'un Pazarlama Müdürü Zeynep Alkan ile röportaj yaptı. Alkan, fuarın kendileri için keyifli geçtiğini ve standlarının büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Volta Motor, elektrikli ve benzinli motosiklet üretiminde Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen markalarından biri. Amacımız, uygun ulaşım araçlarını tüketiciye sunabilmek. Çevreye duyarlı bir firmayız ve yaşadığımız dünyayı daha güzel kılabilecek enerji kaynaklarını kullanmaya çalışıyoruz."

MODA DEĞİL GÜVENLİK

Bir diğer röportajda Artı Grup Pazarlama Müdürü Öykü Öge, güvenlik ekipmanlarının ön plana çıktığını belirterek şunları söyledi: "5 markamızla ilk defa aksesuar alanına adım attık. Burada öncelikli olarak konfor ve güvenlik ön planda. Bu nedenle teknolojiye de ciddi bir şekilde önem veriyoruz."

Aym Kardeşler Kurucusu Mustafa Özerdem ise motosiklet yedek parçası üretimi ve satışını gerçekleştiren 2 firmalarıyla fuara katıldıklarını belirtti: "Üretim yerimiz Konya. Bakanımızın katılımıyla yapılan açılıştan memnunuz. Kendisi bu sektöre özel bir ilgi gösteriyor. Motosiklet kullanımında güvenlik açısından kask kullanımı ilk öncelik olmalı."

Çinli Zlin Motors'un şirket tercümanı Baki Abaş ise firmalarından bahsetti : "Geçen yıl model çeşidimiz oldukça sınırlıydı, ancak bu yıl özellikle elektrikli yeni ürünler ürettik. Güneş panelli araçlarımız var, yani şarj etmeden enerjiyle kullanılabiliyor. Zlin Motors olarak fuar bizim için çok canlı geçiyor. Fabrikamız Denizli'de bulunuyor. Patronum sağ olsun, Çin'den Denizli'ye gelmiş ben de onu Denizli'de buldum."

Motobike İstanbul Fuarı, katılımcı firmaların sundukları yenilikçi ürünlerle büyük ilgi görmeye devam ediyor.