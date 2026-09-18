MSB, Merzifon'dan kalkan F-16'ların eğitim uçuşu görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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MSB, Merzifon'dan kalkan F-16'ların eğitim uçuşu görüntülerini paylaştı

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MSB, Merzifon\'dan kalkan F-16\'ların eğitim uçuşu görüntülerini paylaştı
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Amasya Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçakları, Karadeniz'in batısında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarla 'Karadeniz eğitim uçuşu'nun başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek uçuş görüntülerini paylaştı.

Amasya Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçakları, Karadeniz'in batısında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, pilotların kokpitine binerek pistten havalandırdığı savaşan şahinlerin katıldığı uçuş faaliyetinin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de 'Karadeniz eğitim uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıKaradenizTeknolojiAmasyaGüncelSon Dakika

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