Milli Savunma Üniversitesi Sınavı veya kısa adıyla MSÜ, 3 Mart Pazar günü gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi bu sınava girdi. Geçtiğimiz dakikalarda ise MSÜ 2024 sınav sonuçları açıklandı. Peki nasıl kontrol edilir? İşte adım adım MSÜ 2024 sınav sonucu kontrol etme…
MSÜ 2024 sınav sonuçları açıklandı: Adım adım kontrol etme!
Binlerce kişinin büyük hayaller ile girdiği MSÜ 2024 sınavı, sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok kişi, şimdiye kadarki en zor MSÜ sınavını olduğunu söylüyordu. Bununla birlikte kimileri de normal zorlukta olduğunu dile getiriyordu. Sonuç olarak büyük bir tartışma konusu oldu ve gözler ÖSYM'ye çevrildi.
ÖSYM, geçtiğimiz dakikalar itibariyle MSÜ 2024 sınav sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar, kurumun resmi web sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol edebilirler. Peki bunu nasıl yaparsınız? Adım adım anlatıma geçelim.
ÖSYM Başkanı açıkladı: Sınav sorularını yapay zeka hazırlayacak!
1. Adım: Buraya tıklayarak ÖSYM web sitesindeki Aday sayfasına giriş yapın.
2. Adım: Sağ üst kısımda yer alan butonlardan size uygun olana tıklayarak sisteme giriş sayfasına ulaşın.
3. Adım: Bilgilerinizi girerek oturum açın
4. Adım: Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki dikey menü üzerinden Sınav Sonuçlarım sayfasına girin.
5. Adım: MSÜ sınavına tıklayın.
Not: ÖSYM web sitesi için yoğunluk sebebiyle erişim sorunları yaşanıyor. Bu nedenle sisteme giriş yapamayabilirsiniz. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.
MSÜ başvurusu yapan kişilerin büyük çoğunluğu aslında deneme amacıyla bu sınava giriyor. Öyle ki haziran ayında YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) var. Bu sınavla birlikte milyonlarca öğrenci, üniversiteye girmek için ter dökecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? MSÜ 2024 sınav sonuçlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › MSÜ 2024 Sınav Sonuçları Açıklandı: Adım Adım Kontrol Etme - Son Dakika
Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir.
Motorola, Edge 50 Pro modeli için yoğun mesai harcayarak eski günlerine dönmek istiyor. Cihazın özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Motorola Edge 50 Pro, Geekbench veri tabanında göründü ve bazı teknik özellikleri doğrulandı. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci kullanılacak ve 12 GB RAM ile gelecek. Ayrıca, cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
The Office dizisinin olası bir spinoff'u için heyecan büyüyor. Greg Daniels ve Michael Koman'ın iş birliğiyle geliştirilen yeni projede, orijinal hikayenin yanı sıra farklı bir Dunder Mifflin şubesi de ele alınabilir. Yeni spinoff'un başarısı, seçilecek yayın platformuna bağlı olacak ve The Office'in mirasını sürdürmeyi hedefleyecek.
Xiaomi'nin bugün tanıtacağı Civi 4 Pro için ön siparişler başladı. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Civi 4 Pro, hap tasarımına sahip bir ön panele ve iki adet 32 MP ön kameraya sahip olacak. Telefonun ön kameraları yapay zeka teknolojisiyle desteklenecek. Ayrıca, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran, 12 bit renk derinliği ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği gibi özelliklere sahip olacak.
Huawei'nin 5G teknolojilerini kullanması büyük ölçüde yasaklandıktan sonra şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı. Ancak ABD, Huawei ile bağlantılı olduğu düşünülen dört Çinli çip üreticisini kara listeye alma kararı aldı. Bu durum, Huawei'nin işini daha da zorlaştırabilir.
Çin, Sichuan eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadelede bağımsız olarak geliştirdiği büyük insansız hava aracı olan Wing Loong-2'den yararlanıyor. Wing Loong-2, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek sağlamak üzere Sichuan eyaletine gönderildi. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından üretilen Wing Loong-2, acil durum-kurtarma emirlerinin ve yangınla mücadele faaliyetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesinde büyük insansız hava aracının önemli bir rol oynadığını belirtiyor.
Çin, Perşembe günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir grup uyduyu uzaya gönderdi. Uydular, atmosferik ortam tespiti, uzay ortamının izlenmesi, afet önleme ve azaltma ve bilimsel deneyler için kullanılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?