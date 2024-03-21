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Milli Savunma Üniversitesi Sınavı veya kısa adıyla MSÜ, 3 Mart Pazar günü gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi bu sınava girdi. Geçtiğimiz dakikalarda ise MSÜ 2024 sınav sonuçları açıklandı. Peki nasıl kontrol edilir? İşte adım adım MSÜ 2024 sınav sonucu kontrol etme…

MSÜ 2024 sınav sonuçları açıklandı: Adım adım kontrol etme!

Binlerce kişinin büyük hayaller ile girdiği MSÜ 2024 sınavı, sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok kişi, şimdiye kadarki en zor MSÜ sınavını olduğunu söylüyordu. Bununla birlikte kimileri de normal zorlukta olduğunu dile getiriyordu. Sonuç olarak büyük bir tartışma konusu oldu ve gözler ÖSYM'ye çevrildi.

ÖSYM, geçtiğimiz dakikalar itibariyle MSÜ 2024 sınav sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar, kurumun resmi web sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol edebilirler. Peki bunu nasıl yaparsınız? Adım adım anlatıma geçelim.

ÖSYM Başkanı açıkladı: Sınav sorularını yapay zeka hazırlayacak!

1. Adım: Buraya tıklayarak ÖSYM web sitesindeki Aday sayfasına giriş yapın.

2. Adım: Sağ üst kısımda yer alan butonlardan size uygun olana tıklayarak sisteme giriş sayfasına ulaşın.

3. Adım: Bilgilerinizi girerek oturum açın

4. Adım: Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki dikey menü üzerinden Sınav Sonuçlarım sayfasına girin.

5. Adım: MSÜ sınavına tıklayın.

Not: ÖSYM web sitesi için yoğunluk sebebiyle erişim sorunları yaşanıyor. Bu nedenle sisteme giriş yapamayabilirsiniz. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz.

MSÜ başvurusu yapan kişilerin büyük çoğunluğu aslında deneme amacıyla bu sınava giriyor. Öyle ki haziran ayında YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) var. Bu sınavla birlikte milyonlarca öğrenci, üniversiteye girmek için ter dökecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? MSÜ 2024 sınav sonuçlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.