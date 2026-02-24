Elde ele dolaşan görseli fark edince fena patladı: İğrençsiniz

Dünyaca ünlü milyarder ve teknoloji girişimcisi Elon Musk, Amerikan gazetesi The New York Times'ın geçmişte yayımlanmış bir köşe yazısına yönelik sosyal medyada yaptığı eleştiride gazeteyi "tam anlamıyla iğrenç" ve "kötü propaganda" olarak nitelendirdi. Eleştiri, 2014'te The New York Times'ta yayımlanan ve pedofiliyi psikolojik bir "bozukluk" olarak tartışmaya açan bir makalenin yeniden gündeme gelmesinin ardından geldi.

Söz konusu makalede pedofili ile çocuk istismarının hukuki ve klinik ayrımı üzerinde durulmuş, pedofili eğiliminin her zaman suç davranışına dönüşmediği gibi tartışmalı bir çerçeve çizilmişti. Bu metin, çevrim içi sosyal medya ortamında yeniden paylaşılınca, konservatif kesimlerden ve kamuoyunun bazı kesimlerinden sert tepki geldi.

PAYLAŞIMLARA YANIT VERDİ

Musk, bu köşe yazısını paylaşan paylaşımlara yanıt verirken X (eski Twitter) hesabından The New York Times'ı "kötü propaganda" olarak nitelendirerek eleştirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Musk'ın tepkisini desteklerken, bu karşı çıkış büyük görüntülenme aldı ve tartışmayı derinleştirdi.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Konu, pedofili ve çocuk istismarı gibi hassas bir bağlamda tartışılmaya devam ederken, uzmanlar bu tür kavramların klinik ve hukukî çerçevede ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Pedofili, psikiyatrik literatürde bir parafilik ilgi olarak tanımlanırken, bu ilginin davranışa dönüşmesi veya zarar verici sonuçlar doğurması halinde suç niteliği kazandığı belirtiliyor.