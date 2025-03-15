Musk, Starship'i 2024'te Mars'a Fırlatmayı Planlıyor - Son Dakika
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Musk, Starship'i 2024'te Mars'a Fırlatmayı Planlıyor

Musk, Starship\'i 2024\'te Mars\'a Fırlatmayı Planlıyor

Elon Musk, Starship roketinin 2024'te Mars'a fırlatılacağını ve 2029'da insan gönderebileceğini açıkladı.

15.03.2025 16:01
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SpaceX kurucusu Elon Musk, insansı robot taşıyan Starship roketinin gelecek yılın sonuna doğru Mars'a fırlatılacağını söyledi.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten, denemenin başarılı olması halinde Starship'in insanları 2029'da Mars'a götürmeye başlayabileceğini kaydetti; "2031 daha olası" dedi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı Starship (Yıldız Gemisi), 123 metre uzunluğuyla şimdiye kadar üretilmiş en büyük roket. Musk, Starship'in insanlar için gezegenler arası yolculuğu başlatabileceğine inanıyor.

Şimdiye kadar yapılan denemelerin üçünde fırlatılan roketler havada infilak etse de, şirket bu tür başarısızlıkların geliştirme sürecinin parçası olduğunu ve roketin her seferinde yeni bir başarıya imza attığını kaydediyor.

Space X en son geçen hafta roketi uzaya gönderdi. Şirket, Starship'in bugüne kadarki en uzun ve başarılı test uçuşunu gerçekleştirdiğini ancak roketle iletişimin kesildiğini açıkladı.

Öte yandan Starship'in test uçuşunda öngörülen güzergahı neredeyse tamamlamayı başardığını duyurdu.

Starship ile bağlantı atmosfere giriş sırasında kesildi.

SpaceX, son patlamanın motor kaybından sonra gerçekleştiğini ve nedenini daha iyi anlamak için verilerin inceleneceğini belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), tekrar deneme yapabilmesi için şirketin bir soruşturma yürütmesi gerekeceğini söyledi.

Amerikan Uzay Ajansı (NASA), Ay'a yeniden insan gönderme misyonunda, uzay aracının değiştirilmiş bir versiyonunu kullanmayı umuyor.

Musk, ilk Mars görevinin geçen yıl tanıtılan Tesla'nın insansı robotu "Optimus"u taşıyacağını söyledi.

Musk, robotun bir gün günlük işleri halledebilecek noktaya geleceğini ve 20 ila 30 bin dolara satılacağını belirtiyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Musk, Starship'i 2024'te Mars'a Fırlatmayı Planlıyor - Son Dakika

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