Naughty Dog, The Last of US Online\'ı iptal etti

Naughty Dog, The Last of US'ın kıyamet sonrası dünyasında geçen çok oyunculu yapımını iptal ettiğini açıkladı. Stüdyo, hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak bir açıklamayla, The Last of US Online oyununun geliştirilmesini durdurduğunu dile getirdi.

The Last of US Online başka bahara kaldı

Naughty Dog tarafından yapılan yazılı açıklamada, The Last of US Online'ı uzun vadede desteklemek için yeterli kaynağın olmadığı belirtildi. Online için harcanacak kaynağı, önümüzdeki süreçte tek oyunculu yapımlarda kullanmak istediğini açıkladı.

The Last of US ve Uncharted gibi serilerin geliştiricisi olan Naughty Dog, hikaye odaklı tek oyunculu oyunlarıyla büyük ses getirdi. Şirket, "yalnızca servis oyunu (games as a service) veren bir stüdyo" olmak istemediğini dile getirdi.

Geliştirici, şimdiye kadarki süreçte The Last of US Online ekibinin benzersiz bir çok oyunculu deneyim yarattığını ifade etti. Ancak Naughty Dog, kaynaklarını hikaye odaklı oyunlardan uzaklaştırmak istemedi. Bu da online macerasının başlamadan bitmesine yol açtı.

Naughty Dog ayrıca şu anda birden fazla tek oyunculu proje üzerinde çalıştığını dile getirdi. The Last of US Part II Remastered'in PS5 için Ocak ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Orijinal yapımdankesilen ek içeriklerin, bu sürümde yer alacağını duyurdu.

The Last of US Online'ın iptali oyuncuları üzerken, Naughty Dog'un uzun vadeli planının da yansıtıyor. Şirket; sinematik, sürükleyici tek oyunculu macera anlatımından uzaklaşmak istemiyor. Bakalım online deneyimi ilerde devam ettirilecek mi, zamanla göreceğiz.