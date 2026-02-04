Netanyahu\'nun Aliyev\'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

İsrail ile Azerbaycan, yapay zeka alanında iş birliğini kapsayan yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma, iki ülke arasında özellikle teknoloji, savunma ve stratejik alanlarda son yıllarda derinleşen ilişkilerin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İMZA TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Anlaşmanın imza töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e özel bir mesaj gönderdi. Netanyahu, Aliyev'e selamlarını ileterek şu ifadeleri kullandı: "Aliyev'e en içten selamlarımı iletin. Biz her zaman 'Gelecek yıl Kudüs'te' deriz. Ona şunu söyleyin: 'Bu yıl Kudüs'te.' Gelsin, bizi ziyaret etsin. Çok sıcak bir şekilde karşılanacaktır."

STRATEJİK İLİŞKİLER VURGUSU

Yapay zeka alanındaki bu iş birliğiyle birlikte İsrail ve Azerbaycan'ın, ileri teknoloji ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda ortak projelere zemin hazırlamayı hedeflediği ifade edildi. Anlaşma, bölgesel ve küresel ölçekte iki ülkenin stratejik yakınlaşmasını güçlendiren yeni bir adım olarak yorumlandı.