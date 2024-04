Netflix\'in En Çok İzlenen Dizileri

Teknoloji

Geleneksel sinema salonlarını dijitale dönüştüren Netflix, her ay yepyeni içerikler ile karşımıza çıkıyor. Dizi ve film kataloğunu sürekli genişleten şirket, haftanın en popüler dizilerini açıkladı. Buna göre yeni bir yapımın platformun altını üstüne getirdiğini görüyoruz. İşte Netflix en çok izlenen diziler…

Netflix en çok izlenen diziler

Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya baktığımızda 21 Mart'ta kütüphaneye eklenen 3 Cisim Problemi dizisinin zirveye adını yazdırdığını görüyoruz. Söz konusu yapım, toplamda 115 milyon 600 bin saat izlenme süresine sahip.

İkinci sırada Ahit Musa'nın Hikayesi yer aldı. Bu yapımsa 57 milyon 400 bin saat izlenme kaydetti. Akabinde listede 51 milyon 900 bin saat ile The Gentlemen, 21 milyon 100 bin saat ile Cinayet Vakaları: New York ve 17 milyon 200 bin ile Avatar The Last Airbender dizileri de bulundu. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game of Thrones spinoff dizisi başrolleri belli oldu!

Netflix en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;