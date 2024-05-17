Nevşehir'de düzenlenen Avrasya Web3 Festivali'nde teknoloji otoriteleri bir araya geldi - Son Dakika
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Teknoloji

Nevşehir'de düzenlenen Avrasya Web3 Festivali'nde teknoloji otoriteleri bir araya geldi

Nevşehir\'de düzenlenen Avrasya Web3 Festivali\'nde teknoloji otoriteleri bir araya geldi

Nevşehir'de gerçekleştirilen Avrasya Web3 Festivali'nde blockchain ve web3 teknolojisinin tanınmış isimleri bir araya geldi. Etkinlikte sektördeki son gelişmeler tartışıldı ve sunumlar yapıldı. Etkinlik koordinatörü Cenk Erkin, blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

17.05.2024 14:35
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Nevşehir'de düzenlenen "Avrasya Web3 Festivali"nde teknoloji alanındaki otoriteler bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, blockchain (verilerin dijital ortamda şifrelenerek kaydedildiği kayıt listesi) ve web3 teknolojisinin tanınmış isimleri buluştu.

Sektördeki son gelişmelerin tartışıldığı etkinlikte, Global Fintech Enstitüsü Kurucu Başkanı Prof. Dr. David Lee, Alibaba Cloud Türkiye Genel Müdürü James Wang, Beosin kurucusu Monica Yang, TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Akgiray, sunum yaptı.

Etkinlik koordinatörü Cenk Erkin, gazetecilere, programı her geçen gün büyüyen ve gelişen blockhain teknolojisi ile ilgili son durumun değerlendirilmesi ve geleceğinin konuşulması için düzenlediklerini belirtti.

Çeşitli ülkelerden katılan konukları, turizm merkezi Kapadokya'da ağırladıklarını kaydeden Erkin, "Bu teknolojiyi ülkemizde daha çok insanın tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz. Toplumu daha iyi bilinçlendirmek için düzenlediğimiz bir etkinlik. Bu teknolojinin yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Teknoloji alanında web3, popüler konulardan biri. Merkezi olmadığı için veri güvenliği gündemde. Burada katılımcılar görüş alışverişinde bulundu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Nevşehir'de düzenlenen Avrasya Web3 Festivali'nde teknoloji otoriteleri bir araya geldi - Son Dakika

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