Niğde'de geliştirilen tohum sayma makinesi TEKNOFEST'te gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de geliştirilen tohum sayma makinesi TEKNOFEST'te gümüş madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de geliştirilen tohum sayma makinesi TEKNOFEST\'te gümüş madalya kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Teknopark'ta TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen tohum sayma makinesi, TEKNOFEST kapsamındaki ISIF'26 Buluş Fuarı'nda gümüş madalya kazandı. Binde bir hatayla çalışan makinenin ilaç, gıda ve sanayi sektörlerinde de kullanılması hedefleniyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aktaş'ın geliştirdiği tohum ve nesneleri sayma makinesi TEKNOFEST'ten ödülle döndü.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Niğde Teknopark'ta kurduğu firmasında farklı boyutlardaki tohum ve nesneleri yüksek hız ve doğrulukla sayabilen makine geliştiren Aktaş, makinenin farklı sektörlerdeki sayım ihtiyaçlarına yönelik kullanımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü işleme teknolojisiyle çalışan makinenin tohum sayımında zaman kaybını ve hataları azaltması, ilaç, gıda ve sanayi gibi sektörlerde de kullanılması hedefleniyor.

Geliştirilen makine, 2017'de Antalya Ticaret ve Sanayi Odası İnovasyon Ödülü, 2023'te Growtech Tarım İnovasyon Ödülü ve bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki ISIF'26 Buluş Fuarı'nda gümüş madalya kazandı.

NÖHÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aktaş, AA muhabirine, makineyi sektörde tohum ve diğer ürünleri satan ve sayma ihtiyacı bulunan firmalar için geliştirdiklerini söyledi???????.

Tohum satan firmaların sayma ihtiyacı olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Firmalar tohumlarını ürettikten sonra pakette adetli satıyor. Adetli satılması için de bu tohumların sayılması ve paketlerde tam adette olması gerekiyor. Bundan dolayı böyle bir proje geliştirdik. Görüntü işleme ve otomasyon alanında teknoloji üreten bir AR-GE firmasıyız. Endüstriyel kameralar, görüntü işleme donanımları ve farklı teknolojileri bir araya getirip bu makineyi geliştiriyoruz. Katma değerli yaptığımız şey de kendi tasarımımız olan donanımlar ve yazılımdır. Makinemizin en büyük özelliği kullanıcı dostu bir arayüzünün olması ve farklı boyutlardaki tohumların, nesnelerin yüksek hızlarda ve doğruluklarda saydırılabiliyor olması. Burada yüksek hız ve yüksek doğruluk bizim için çok önemli. Çünkü sanayide bu işler yapıldığında günlük sayımla paket adetleri çok fazla olduğu için makinenin çok yüksek hızlarda ve aynı zamanda çok yüksek doğrulukta sayması gerekiyor. Geliştirdiğimiz makine binde bir hatayla çalışıyor ve çok yüksek hızlarda sayım yapabiliyor."

"Makinemiz TÜBİTAK desteğiyle tamamlandı"

Aktaş, geliştirdikleri makinenin tohumların yanı sıra farklı boyutlardaki nesnelerin sayımında da kullanılabildiğini dile getirdi.

Elle saymanın maliyetli ve çok zaman aldığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu işler sahada kişiye dayalı bir sistemle çalıştırıldığında ciddi bir zaman kaybı oluşmakta ve sayıma dayalı hata oluşmakta. Tam da bu noktada makinemiz müşterilere çözüm üretmekte ve saymaya dayalı problemleri çözmekte. Makinemiz TÜBİTAK desteğiyle tamamlandı. Gelecekte tohum, çekirdek, mısır, ilaç ve kapsül gibi birçok farklı alanda firmalara sayma noktasında çözüm üreten bir teknoloji firması olmayı hedefliyoruz. Şu an halihazırda tohum sayma ve çekirdek sayma makinelerimiz sektörde kullanılmakta. İlk makinemiz tohum sayma makinesi ama kullanım alanı çok daha geniş."

Aktaş, geliştirilen makinenin tohumun yanı sıra bakliyat, ilaç, kapsül, somun ve cıvata gibi farklı ürünlerin sayımında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
TeknofestTeknolojiTübitakEğitimGümüşNiğdeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
11:54
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
11:40
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar
Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 12:07:45. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de geliştirilen tohum sayma makinesi TEKNOFEST'te gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android