Nothing Phone (2a) Türkiye\'de Satışa Sunuldu

Son dönemlerde akıllı telefon pazarının çok konuşulan markalarından Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini tanıttı. Üstelik Türkiye'de de satışa sunuldu. Büyük ilgi ile karşılanan Nothing Phone (2a), satış sayısı ile üreticisini mutlu etti gibi görünüyor.

Nothing Phone (2a) satış sayısı açıklandı

Nothing, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni Nothing Phone (2a) modelinin satışa sunulmasının ardından ilk 60 dakika içerisinde 60 binden fazla sipariş aldığını açıkladı. Bu paylaşıma Android işletim sistemini temsil eden hesaptan da "??" şeklinde bir yorum gönderildi.

What an entrance for Phone (2a)! Just 1 hour in and already sold over 60,000 units. pic.twitter.com/QMA8LYpuyo — Nothing (@nothing) March 12, 2024

Nothing Phone (2a), 6.78 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 1084 x 2412 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1300 nit tepe parlaklık sunuyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 Pro işlemcisinden güç alıyor.

Nothing'in uygun fiyatlı kulaklığı CMF Buds Pro Türkiye'de!

Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:

Nothing Phone (2a) 8 GB RAM + 128 GB: 19 bin 999 TL

Nothing Phone (2a) 12 GB RAM + 256 GB: 21 bin 999 TL

Nothing Phone (2a) özellikleri şu şekilde sıralandı;