Nothing Phone (2a) Türkiye\'de Satışa Sunuldu

Son dönemlerde akıllı telefon pazarının çok konuşulan markalarından Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini tanıttı. Üstelik Türkiye'de de satışa sunuldu. Büyük ilgi ile karşılanan Nothing Phone (2a), satış sayısı ile üreticisini mutlu etti gibi görünüyor.
Nothing Phone (2a) satış sayısı açıklandı
Nothing, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni Nothing Phone (2a) modelinin satışa sunulmasının ardından ilk 60 dakika içerisinde 60 binden fazla sipariş aldığını açıkladı. Bu paylaşıma Android işletim sistemini temsil eden hesaptan da "??" şeklinde bir yorum gönderildi.
Nothing Phone (2a), 6.78 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 1084 x 2412 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1300 nit tepe parlaklık sunuyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 Pro işlemcisinden güç alıyor.
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Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:
Nothing Phone (2a) 8 GB RAM + 128 GB: 19 bin 999 TL
Nothing Phone (2a) 12 GB RAM + 256 GB: 21 bin 999 TL
Nothing Phone (2a) özellikleri şu şekilde sıralandı;
1084 x 2412 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1,300 nit maksimum parlaklıkİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.88 – Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.2Ön Kamera: 32 Megapiksel, f/2.2RAM: 8 GB/ 12 GBDepolama: 128 GB/ 256 GBBatarya: 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz ve Süt rengi Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone (2a) modelini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone (2a) Türkiye'de Satışa Sunuldu - Son Dakika Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri tarafından düzenlenen 'Çanakkale Dijital Sanat Sergisi'nde, ABD'deki Türk çocukları hayallerindeki görselleri yapay zeka ile oluşturarak yarışmaya katılıyor. Sergi, Çanakkale Zaferi'nin anısına düzenlenen etkinlikle çocuklara tarihi sanat aracılığıyla keşfetme ve ifade etme fırsatı sunuyor. Telegram, 900 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurarak halka arz olmayı düşündüğünü açıkladı. Şirket, bağımsız kalmak ve değerine sadık kalmak için bu adımı atmayı planlıyor. ABD Kongresi, TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair endişe duyduğu için TikTok'u yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi, TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı ve onay aldı. Şimdi gözler, Senato'ya çevrildi ve eğer Senato da tasarıyı onaylarsa, nihai kararı Başkan Joe Biden verecek. Android 15'in geliştirici ön izlemi, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek içerik üreticilerinin kamera donanımını daha iyi kullanmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka ile donatılması beklenen bu güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak. Kararlı sürümün çıkış tarihi için nisan ve mayıs aylarını beklemek en iyisi olabilir. Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken Odine, halka açılma sürecini başlattı. Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak ve şirketin global pazardaki varlığını güçlendirecek. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13-15 Mart tarihlerinde toplayacak. Apple, yeni teknolojilerle donatılmış cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. 2024 yılında M3 işlemcili Mac modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu modeller arasında Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro bulunuyor. Huawei, OceanStor Arctic serisi adı verilen 10 petabaytlık yeni depolama ürününü tanıttı. Yapay zeka ve veri büyüklüğündeki artışlar nedeniyle depolama ihtiyacı her geçen gün daha da artarken, Huawei'nin yeni depolama cihazları %90 daha az güç tüketiyor ve manyeto-elektrik disk teknolojisi ile hızlı ve verimli bir depolama çözümü sunuyor. Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisini Avrupa pazarına sundu ve Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Xiaomi 14, kullanıcıya rahat bir tutuş ve taşıma kolaylığı sağlayan boyutlara sahip. 120Hz LTPO AMOLED ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Japonya tarafından yapılan uzaya roket gönderme denemesi, ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı. Kairos adı verilen roket, ilk denemesinde de olduğu gibi kalkış yaptıktan yalnızca birkaç saniye sonra patladı. Japon yönetimi, bu olayın tekrar yaşanmasından oldukça rahatsız olduğunu belirtti ve Space One firmasının geliştirdiği roketin iyileştirileceği açıklandı. Bu olay, halk arasında da moral bozukluğuna neden oldu. Japonya'nın uzay araştırmalarında büyük bir darbe aldığı belirtiliyor. Sony PlayStation sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, Temel Seçimler indirimleriyle yeniden karşımıza çıktı. Bu indirimlerle birlikte birçok sevilen oyun düşük fiyatla satın alınabilecek. İndirimler arasında EA SPORTS FC 24, Assassin's Creed Mirage, Prince of Persia The Last Crown, The Forest gibi oyunlar yer alıyor. Ayrıca Stray, Dead Island 2, Mortal Kombat, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins: Gold Edition, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: WWII-Gold Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Standard Edition, Call of Duty: Black Ops 4, Days Gone gibi oyunlar da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kampanya 28 Mart tarihine kadar devam edecek.
ÖzellikDeğerİşlemci: MediaTek Dimensity 7200 ProEkran: 6.78 inç – AMOLED
1084 x 2412 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1,300 nit maksimum parlaklıkİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.88
– Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.2Ön Kamera: 32 Megapiksel, f/2.2RAM: 8 GB/ 12 GBDepolama: 128 GB/ 256 GBBatarya: 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz ve Süt rengi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone (2a) modelini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone (2a) Türkiye'de Satışa Sunuldu - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Amerika Eğitim Müşavirliği ve diğer eyaletlerdeki Eğitim Ataşelikleri tarafından düzenlenen 'Çanakkale Dijital Sanat Sergisi'nde, ABD'deki Türk çocukları hayallerindeki görselleri yapay zeka ile oluşturarak yarışmaya katılıyor. Sergi, Çanakkale Zaferi'nin anısına düzenlenen etkinlikle çocuklara tarihi sanat aracılığıyla keşfetme ve ifade etme fırsatı sunuyor.
Telegram, 900 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurarak halka arz olmayı düşündüğünü açıkladı. Şirket, bağımsız kalmak ve değerine sadık kalmak için bu adımı atmayı planlıyor.
ABD Kongresi, TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair endişe duyduğu için TikTok'u yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi, TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı ve onay aldı. Şimdi gözler, Senato'ya çevrildi ve eğer Senato da tasarıyı onaylarsa, nihai kararı Başkan Joe Biden verecek.
Android 15'in geliştirici ön izlemi, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek içerik üreticilerinin kamera donanımını daha iyi kullanmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka ile donatılması beklenen bu güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak. Kararlı sürümün çıkış tarihi için nisan ve mayıs aylarını beklemek en iyisi olabilir.
Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken Odine, halka açılma sürecini başlattı. Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak ve şirketin global pazardaki varlığını güçlendirecek. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13-15 Mart tarihlerinde toplayacak.
Apple, yeni teknolojilerle donatılmış cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. 2024 yılında M3 işlemcili Mac modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bu modeller arasında Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro bulunuyor.
Huawei, OceanStor Arctic serisi adı verilen 10 petabaytlık yeni depolama ürününü tanıttı. Yapay zeka ve veri büyüklüğündeki artışlar nedeniyle depolama ihtiyacı her geçen gün daha da artarken, Huawei'nin yeni depolama cihazları %90 daha az güç tüketiyor ve manyeto-elektrik disk teknolojisi ile hızlı ve verimli bir depolama çözümü sunuyor.
Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisini Avrupa pazarına sundu ve Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Xiaomi 14, kullanıcıya rahat bir tutuş ve taşıma kolaylığı sağlayan boyutlara sahip. 120Hz LTPO AMOLED ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve gelişmiş bağlantı özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.
Japonya tarafından yapılan uzaya roket gönderme denemesi, ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı. Kairos adı verilen roket, ilk denemesinde de olduğu gibi kalkış yaptıktan yalnızca birkaç saniye sonra patladı. Japon yönetimi, bu olayın tekrar yaşanmasından oldukça rahatsız olduğunu belirtti ve Space One firmasının geliştirdiği roketin iyileştirileceği açıklandı. Bu olay, halk arasında da moral bozukluğuna neden oldu. Japonya'nın uzay araştırmalarında büyük bir darbe aldığı belirtiliyor.
Sony PlayStation sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, Temel Seçimler indirimleriyle yeniden karşımıza çıktı. Bu indirimlerle birlikte birçok sevilen oyun düşük fiyatla satın alınabilecek. İndirimler arasında EA SPORTS FC 24, Assassin's Creed Mirage, Prince of Persia The Last Crown, The Forest gibi oyunlar yer alıyor. Ayrıca Stray, Dead Island 2, Mortal Kombat, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins: Gold Edition, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: WWII-Gold Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Standard Edition, Call of Duty: Black Ops 4, Days Gone gibi oyunlar da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kampanya 28 Mart tarihine kadar devam edecek.
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